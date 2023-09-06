習近平在X平台有個人帳號? 網熱議 真相令人震驚

在X平台上的Xi's Moments帳號。（取材自X平台）

在前身為推特 的社交媒體平台X上，一個網名為「Xi's Moments」（習的時刻）的宣傳帳號，這兩天來突然成為了中文圈網民談論和批評的目標。網傳這個帳號是中國領導人習近平 的個人帳號。不過，來自中國官方發布的資料顯示，這其實是中國官方媒體、英文的「中國日報」旗下的一個宣傳項目，旨在推廣習近平的言論，打造他作為領導人的形象。

美國之音報導，中國湖北省政府下的一個宣傳帳號「湖北發布」在微信 上發文稱他們製作的一段宣傳視頻受到了「Xi's Moments」的轉發，「湖北發布」稱「Xi's Moments」是「習近平總書記海外官方推特帳號」。

據報導，這篇微信文章已經遭到刪除，但文章的截圖在X上流傳開，受到了頗具影響力的博主「李老師不是你老師」和前中國媒體人安替轉發；「第一次知道原來中國國家領導人有自己的推特官方帳號，」 安替在X上寫道。

報導指出消息傳開後，大量X上的網民湧到「Xi's Moments」的推文下留言批評或攻擊習近平。「Xi's Moments」已經對評論區開啟了限制，只允許其關注的帳號留言，並隱藏了大量攻擊習近平的評論。不過，網民們依然通過轉發這一帳號的推文表達對習近平的批評。

報導說，習近平在中國的社媒上沒有任何帳號，這一X帳號給網民們提供了他們所認為的難得一見的和習近平互動的機會。「Xi's Moments」主要發布和轉發與習近平有關的中國官媒新聞。在簡介中，「Xi's Moments」寫道：「我們專注於有關習近平主席和中國的新聞。」