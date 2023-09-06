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鄭州真金白銀催生 入戶3孩一次性給1萬5

中國新聞組／上海6日電
鄭州祭真金白銀催生，圖為河南省商丘市柘城縣人民醫院，新生兒病區的護士在給一位嬰兒做護理。（新華社）
鄭州祭真金白銀催生，圖為河南省商丘市柘城縣人民醫院，新生兒病區的護士在給一位嬰兒做護理。（新華社）

為了鼓勵生育，河南鄭州市推動新政，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，綜合施策，精準施策，有針對性地減輕群眾生育、養育、教育負擔，讓更多家庭「想生、敢生、願生」。政策還規定，只要新生兒入戶鄭州的一孩、二孩、三孩及以上家庭，分別一次性發放2000元（人民幣，下同，約273美元）、5000元、1萬5000元（約2052美元）的育兒補貼。

來源：YouTube

財聯社報導，「鄭州市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施辦法」1日全面啟動實施，「辦法」明確指出，鄭州市將投入「真金白銀」，實施育兒補貼制度，著力降低生育成本。

「辦法」提出，各區縣（市）政府要透過購置、置換、租賃等方式，依托社區無償提供符合有關標準的托育用房，積極推進公辦、公辦民營普惠托育機構建設。大力推進托幼一體化，公辦幼兒園、民辦普惠幼兒園開辦托班應辦盡辦。

「辦法」明確，嬰兒一周歲以前，每天給予女職工不少於2個小時的哺乳時間。每依法生育一個子女，在幼兒3周歲以前，每年（周年）分別給予夫妻雙方各10天（自然日）的育兒假，育兒假期間視為出勤，各類工資、獎金照常計算、發放。多胞胎育兒假不累計，育兒假原則上不跨年（周年）結轉。女職工產假期滿後，經本人申請，用人單位批准，可以請假至嬰兒1周歲，請假期間的待遇由雙方協商確定。

鄭州 教育 河南

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