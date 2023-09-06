持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
據中國自媒體「微財經」引述RNZ報導，今年5月，紐西蘭奧克蘭華人Daniel Wei（化名）帶著妻子、女兒回國探親，並且計畫讓10歲的女兒在中國讀書。因為女兒在紐西蘭出生，並且持有的是紐西蘭護照， Wei先生決定給女兒在中國辦理居留簽證。沒想到Wei先生為女兒申請中國居留簽證時，被告知 「國籍衝突」。
微財經報導，Wei先生表示，工作人員告訴他，女兒需要先辦理中國戶口，然後申請中國護照。但 Wei先生表示，自己和太太都不想女兒入戶，而是希望幫女兒辦理中國5年居留簽證或者永居，然後以外籍學生的身分在中國讀書。
來源：YouTube
「我們覺得應該由孩子18歲以後選擇自己的國籍，而不是現在」，Wei先生說。
Wei先生到廣州市公安局黃埔區分局諮詢，被告知不能幫女兒辦理居留簽證，但工作人員看到 Wei先生女兒之前是持中國簽證入境，所以給辦理了一次性出入境通行證，並且讓 Wei先生嘗試去香港給女兒辦旅行證，如果旅行證辦理不成功但以後還是想出國，就繼續辦理出入境通行證。
Wei先生在小紅書分享自己的故事後，許多網友就孩子究竟該是哪國國籍發起了熱議。有網友表示：「孩子的父親是紐西蘭籍，小孩不能申請中國護照，旅行證也申請不了，只能拿紐西蘭護照」。
有網友提出不同觀點 ，認為 「父親紐西蘭籍，小孩紐西蘭出生，配偶無論什麼簽證在紐西蘭，只要不是PR，小孩都屬於中國國籍，中國籍孩子回國不能申請簽證，而是旅行證。」
也有網友分享自己的經驗之談：「我研究了很久，父母一方外籍，另一方只要有PR且孩子在國外出生都是外國國籍。但如果父母一方沒有永居且娃在國外出生，或者父母一方外籍，一方永居但孩子在中國國內出生，都是國籍衝突，需要外籍護照加上中國旅行證入境」 。
報導指出，律師Harris Gu曾處理過「國籍衝突」的案例，他表示，根據中國國籍法，有國籍衝突的孩子，無論他們是否希望獲得中國國籍，都被視為中國公民。但中國的法律不能強迫孩子放棄他們的紐西蘭國籍，而是要等到他們成年後自願做出選擇。
中國駐紐西蘭大使館表示，中國不承認雙重國籍，在一人既有中國國籍也有外國國籍時，中國只承認此人的中國國籍，不承認此人的外國國籍。因此，當一人存在 「國籍衝突」時，中國使領館不能在此人的外國護照上簽發中國簽證，而是為其辦理旅行證，供其持證赴華。
如果「國籍衝突」人員堅持使用紐西蘭護照申請赴華簽證，應由本人或法定監護人（適用於不滿18周歲未成年人）通過駐紐西蘭使領館或直接向國家移民管理局提出退出中國國籍申請，經批准後方可退出中國國籍。在其退籍申請獲批之後，方可向使領館申辦赴華簽證。
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