持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

圖為中國一對夫婦2月在深圳機場自拍留念。(新華社)

據中國自媒體「微財經」引述RNZ報導，今年5月，紐西蘭奧克蘭 華人Daniel Wei（化名）帶著妻子、女兒回國探親，並且計畫讓10歲的女兒在中國讀書。因為女兒在紐西蘭出生，並且持有的是紐西蘭護照， Wei先生決定給女兒在中國辦理居留簽證 。沒想到Wei先生為女兒申請中國居留簽證時，被告知 「國籍衝突」。

微財經報導，Wei先生表示，工作人員告訴他，女兒需要先辦理中國戶口，然後申請中國護照。但 Wei先生表示，自己和太太都不想女兒入戶，而是希望幫女兒辦理中國5年居留簽證或者永居，然後以外籍學生的身分在中國讀書。

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「我們覺得應該由孩子18歲以後選擇自己的國籍，而不是現在」，Wei先生說。

Wei先生到廣州市公安局黃埔區分局諮詢，被告知不能幫女兒辦理居留簽證，但工作人員看到 Wei先生女兒之前是持中國簽證入境，所以給辦理了一次性出入境通行證，並且讓 Wei先生嘗試去香港給女兒辦旅行證，如果旅行證辦理不成功但以後還是想出國，就繼續辦理出入境通行證。

Wei先生在小紅書分享自己的故事後，許多網友就孩子究竟該是哪國國籍發起了熱議。有網友表示：「孩子的父親是紐西蘭籍，小孩不能申請中國護照，旅行證也申請不了，只能拿紐西蘭護照」。

有網友提出不同觀點 ，認為 「父親紐西蘭籍，小孩紐西蘭出生，配偶無論什麼簽證在紐西蘭，只要不是PR，小孩都屬於中國國籍，中國籍孩子回國不能申請簽證，而是旅行證。」

也有網友分享自己的經驗之談：「我研究了很久，父母一方外籍，另一方只要有PR且孩子在國外出生都是外國國籍。但如果父母一方沒有永居且娃在國外出生，或者父母一方外籍，一方永居但孩子在中國國內出生，都是國籍衝突，需要外籍護照加上中國旅行證入境」 。

報導指出，律師Harris Gu曾處理過「國籍衝突」的案例，他表示，根據中國國籍法，有國籍衝突的孩子，無論他們是否希望獲得中國國籍，都被視為中國公民。但中國的法律不能強迫孩子放棄他們的紐西蘭國籍，而是要等到他們成年後自願做出選擇。

中國駐紐西蘭大使館 表示，中國不承認雙重國籍，在一人既有中國國籍也有外國國籍時，中國只承認此人的中國國籍，不承認此人的外國國籍。因此，當一人存在 「國籍衝突」時，中國使領館不能在此人的外國護照上簽發中國簽證，而是為其辦理旅行證，供其持證赴華。