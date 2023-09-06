千萬分之一的機會 河北車主搖中X99999車牌 網友：快去買彩票

河北雄安新區一位車主在辦理車輛號牌登記時，隨機搖號選「X99999」車牌。（取材自快科技）

近日，一位河北車主在車管所搖車牌號，沒想到竟隨機搖中「X99999」號牌，現場民眾紛紛拿起手機拍照圍觀。有專家表示，這種車牌號碼的搖號機率非常低，是千萬分之一的機率。

來源：YouTube

快科技報導，網友上傳視頻顯示，河北雄安新區一位車主在辦理車輛號牌登記時，隨機搖號選到車牌「X99999」，影片在網路上引起熱議，不少網友紛紛留言向這位車主祝賀，直呼這數字太吉利，「這運氣簡直『逆天』，建議快去買彩票。」不過也有網友對視頻內容的真實性心存疑慮。

有專家揭祕車牌號碼的搖號規則，解釋X99999號牌的誕生過程，稱「這種車牌號碼的搖號概率非常低，是千萬分之一的機率。」

雄安新區安新縣車管所一名工作人員表示，確實有一位車主透過自然搖號的方式，搖到了X99999的車牌。

據報導，「冀X」系雄安新區啟用才5個月的新序列牌照，此前已搖出「冀X11111」「冀X22222」「冀X88888」 等連號。當地公安部門曾回應網友稱，「冀X」與其他地市的機動車牌照並無區別，請理性看待「冀X」牌照。