中國科學院：院士禁公開發表與專業無關學術意見

中國科學院發布新規，禁止院士公開發表與自身專業領域無關的學術意見。（取材自澎湃新聞）

中國科學院網站在8月2日公布新版「中國科學院院士行為規範（試行）」。值得注意的是，在禁止行為的第28條中，「院士禁止公開發表與自身專業領域無關的『學術意見』」。外界認為，行為規範的修改可能與醫療反腐延續效應有關。但有網友擔憂，言論上嚴加控管可能不利學術環境。

綜合中國媒體報導，舊版「中國科學院院士行為規範」於2014年9月由中國科學院學部主席團會議通過。與舊版的5章26條相比，新版內容增加到6章33條，內容包含科研活動行為規範、社會活動行為規範、增選工作行為規範、禁止行為。其中，禁止行為是新增的章節。

新版「規範」提及，要著力培育德才兼備的科研團隊。科研活動行為規範部分第13條明確，需聚焦主責主業，發揮學術引領作用，在職院士要堅持在本人專業領域科研一線開展工作，用於科技創新和研發活動的時間一般不少於三分之二，深入基層和一線解決實際問題。

在禁止行為上，除了禁止公開發表與自身專業領域無關學術意見外，同時禁止參與有損中國科學院及院士群體聲譽的活動；禁止參加各類應景性、應酬性活動；禁止參與設置以「院士」冠名的非學術活動場所；禁止參加與本人職務職責和專業領域無關的諮詢、評審、評價、評估、推薦等活動；禁止在院士增選中說情打招呼；禁止與候選人發生不當交往和利益交換；禁止接受各種名目的送禮等。

外界分析，這些調整可能跟這波醫療反貪腐中抓到了涉嫌收賄的院士有關，估計未來院士評選模式也會調整。此前央廣網在8月14日報導，中國科學院院士、中國醫學 科學院腫瘤 醫院院長赫捷被舉報，舉報信稱，赫捷違規私設民營醫院，造成國有資產流失。

不過中科院針對院士新發布的行為規範，引發網友兩極評價。有網友持正向態度，認為專家應該在自身專業領域說話，「早該要求了，為了錢，吃相太難看」、「其實大學教授還有各學校老師也應該這樣，不得發表與本專業不符合的內容，除非私事娛樂」。

但也有網友認為很不妥，「畢竟很多領域是相通的」，「別人的意見不專業可以不聽，禁止發表是什麼鬼，就這環境也想搞好科研？」、「講錯可以受監督，這樣以後更沒人發言了」。