搶瘋了 訂華為新手機Mate 60 Pro要等1個月

華為Mate 60 Pro熱賣，現在預定要等一個月才能拿貨，仍有消費者到華為門市體驗展示機。(記者林宸誼／攝影)

本報系聯合報報導，華為 最新機型Mate 60 Pro上市後受到中國民眾瘋搶，實際前往華為上海門店探訪，店員表示，目前門市只有展示機，有意購買的消費者必須先繳1000元人民幣（約136.9美元）訂金，而且「要等一個月才能拿到貨」。另外，Mate 60 Pro倒賣生意火爆，小縣城裡也要加價六、七百元。

華為Mate 60系列全面開售的第三天，位在上海美羅城的華為門店已沒有排隊人潮。「已付訂金預定的人數已經有200多人了，大約要一個月後才能拿到貨。」該名店員表示，屆時會透過簡訊通知提貨，並且必須在現場拆箱驗機，預防出現倒賣（轉手賣出）行為。

民眾饒先生指出，會去買華為手機，有一部分是死忠花粉（華為粉絲）的情懷，「哪怕晶片 是自己做的，但也是高通三年前的技術水準，賣這個價格，對消費者也是不厚道，如果是情懷，那無話可說」。

華為Mate 60 Pro在3日晚間全面開售，華為多地門市出現搶購熱潮，不但客流量翻倍，排隊取機的民眾絡繹不絕，而在華為商城、淘寶、京東等線上平台的各種顏色Mate 60 Pro也在短短一分鐘內賣光。

另據時代財經報導，目前想要以原價購得Mate 60 Pro仍然是難上加難，由經銷商、華強北背包客、黃牛參與的倒賣生意絲毫沒有降溫，小縣城裡也要加價六、七百元。

「今天還在賣，目前在加價。」湖北手機零售商 李昌5日說，華為Mate 60 Pro現在溢價六、七百元，詢價的人很多，即便在偏僻的小縣城也是如此。

據李昌透露，相比前一天，9月5日的溢價更高，因為拿貨價漲了。他手上已經沒有Mate 60 Pro的現貨，只能向同行調貨，「現在這價格哪敢進，一天一個價」。