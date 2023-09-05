醬香拿鐵酒精低於0.5度 喝了能否開車？ 長沙警：建議不要

貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」熱賣。（取材自微博）

瑞幸咖啡 推出與貴州茅台聯名款醬香拿鐵，號稱「每杯都含貴州茅台酒」，吸引不少消費者嘗鮮，不過有網友好奇，既然含酒精，喝了之後能開車嗎？是否會被測出酒駕？

來源：YouTube

錦觀新聞報導，在瑞幸咖啡小程序的介紹用醒目的字體標明，醬香拿鐵「飲品酒精度低於0.5%vol」，同時也提醒，未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用。

記者進行實測，先喝了一口醬香拿鐵，然後對著檢測 酒駕的酒精測試儀進行了吹氣檢測，沒有吹出任何數值；記者接著喝了大半杯，進行了第二次吹氣，仍然沒有吹出數值。

另據微信 公眾號「長沙警事」報導，北京市交管局法制科工作人員建議，喝完含酒精飲品後不要再開車，血液中的酒精含量超過20毫克/100毫升就被認定為飲酒駕車。

那麼醬香拿鐵酒精度低於0.5%，喝完後血液中的酒精含量是否會超過20毫克/100毫升的安全值？

對此，交管局人員表示，不能簡單以飲品中的酒精含量來計算。「你本身吃的糧食可能就含有酒精，這些含有乙醇的飲料、食物，會進一步增加你血液中的酒精含量。而且每個人的體質不一樣，對酒精的吸收情況也不一樣。所以不能簡單根據飲品中的酒精含量來換算」。