我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

醬香拿鐵熱賣…茅台：咖啡擅自添加侵權 網批耍流氓

中國新聞組／北京5日電
北京民眾4日早上排隊買醬香拿鐵。（路透）
北京民眾4日早上排隊買醬香拿鐵。（路透）

中國酒業巨頭貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」4日上市，並在消費市場激起一陣「酒咖」炫風。美酒加咖啡的創意不是首見，但茅台方工作人員卻指市面上加入茅台的咖啡都是侵權，引起網民批評「維權流氓」、「小肚雞腸」。

來源：YouTube

短視頻平台抖音指出，瑞幸咖啡與貴州茅台聯名款咖啡3日22時在抖音生活服務平台首發直播4小時內交易破千萬。5日，瑞幸咖啡稱，醬香拿鐵刷新單品紀錄，首日銷量突破542萬杯，銷售額突破1億元。

藍鯨財經報導，「醬香拿鐵」是茅台與咖啡品牌的第一次聯名合作。但實際上，市場上早已出現了茅台咖啡。以貴陽的某家咖啡店為例，某款添加茅台酒的濃縮咖啡馬提尼飲品為其招牌產品之一。有43度、53度飛天茅台可選擇，價格分別是198、388元。茅台工作人員指出，咖啡店擅自在飲品中添加茅台售賣，即便不以此作為賣點宣傳，實際上也是侵權行為。

不過，該侵權說法引發網友吐槽，「奶茶店添加牛奶是不是也要被蒙牛伊利告侵權啊」、「還是吃蜜雪冰城吧，起碼7塊錢的奧利奧聖代沒被說侵權」、「影響自己賺錢了吧，就說侵權」。但也有網友提到，不出現企業名字只出現配料不算侵權，公示或宣傳涉及品牌那就需要商業授權。

貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」，首日銷量突破542萬杯。（取...
貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」，首日銷量突破542萬杯。（取材自微博）

除了侵權話題被討論，「醬香拿鐵」白酒風味的厚奶引發消費者對原料商的關注。財聯社報導，白酒風味厚奶供應商寧夏塞尚乳業董事長閆建國表示，在厚奶生產過程中，茅台酒廠押運來價值人民幣3000萬元的茅台，並派人盯著一瓶瓶加進原料中，又將瓶子運走。

「醬香拿鐵」零售價每杯人民幣38元，使用相關優惠券後到手價約每杯人民幣19元。有瑞幸咖啡門店早上7點開始營業後，訂單一直爆滿，「非常忙」。 有部分顧客在社交平台上獲取消息後紛紛嘗鮮，有顧客一口氣買了10杯，表示「喝了一口已經上臉了」。

在湖北襄陽傳出有男子買了多杯醬香拿鐵，然後在瑞幸店外怒砸。工作人員表示，顧客嫌奶油形狀醜，當時單子比較多，店員較忙，顧客覺得沒解釋到位。有網友酸他「以為自己真在砸茅台」、「買了咖啡以為自己是大爺」，但也有網友直指問題在員工的服務態度。

醬香拿鐵。（取材自中國新聞周刊）
醬香拿鐵。（取材自中國新聞周刊）

咖啡 抖音 牛奶

上一則

醬香拿鐵酒精低於0.5度 喝了能否開車？ 長沙警：建議不要

下一則

薪酸忍辱 大學教師體驗送外賣 1小時收入10元是常態 1個月瘦6公斤

延伸閱讀

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

重磅快評／郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？
中駐美大使謝鋒：君有咖啡我有茶 各有存在的理由

中駐美大使謝鋒：君有咖啡我有茶 各有存在的理由
生日免費咖啡沒了 廠商回饋老顧客福利縮水

生日免費咖啡沒了 廠商回饋老顧客福利縮水
浙江衛視又出事了 這回不是「中國好聲音」 「我們的客棧」被控侵權

浙江衛視又出事了 這回不是「中國好聲音」 「我們的客棧」被控侵權

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬