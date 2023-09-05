醬香拿鐵熱賣…茅台：咖啡擅自添加侵權 網批耍流氓

北京民眾4日早上排隊買醬香拿鐵。（路透）

中國酒業巨頭貴州茅台與連鎖咖啡 品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」4日上市，並在消費市場激起一陣「酒咖」炫風。美酒加咖啡的創意不是首見，但茅台方工作人員卻指市面上加入茅台的咖啡都是侵權，引起網民批評「維權流氓」、「小肚雞腸」。

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短視頻平台抖音 指出，瑞幸咖啡與貴州茅台聯名款咖啡3日22時在抖音生活服務平台首發直播4小時內交易破千萬。5日，瑞幸咖啡稱，醬香拿鐵刷新單品紀錄，首日銷量突破542萬杯，銷售額突破1億元。

藍鯨財經報導，「醬香拿鐵」是茅台與咖啡品牌的第一次聯名合作。但實際上，市場上早已出現了茅台咖啡。以貴陽的某家咖啡店為例，某款添加茅台酒的濃縮咖啡馬提尼飲品為其招牌產品之一。有43度、53度飛天茅台可選擇，價格分別是198、388元。茅台工作人員指出，咖啡店擅自在飲品中添加茅台售賣，即便不以此作為賣點宣傳，實際上也是侵權行為。

不過，該侵權說法引發網友吐槽，「奶茶店添加牛奶 是不是也要被蒙牛伊利告侵權啊」、「還是吃蜜雪冰城吧，起碼7塊錢的奧利奧聖代沒被說侵權」、「影響自己賺錢了吧，就說侵權」。但也有網友提到，不出現企業名字只出現配料不算侵權，公示或宣傳涉及品牌那就需要商業授權。

貴州茅台與連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡聯名打造「醬香拿鐵」，首日銷量突破542萬杯。（取材自微博）

除了侵權話題被討論，「醬香拿鐵」白酒風味的厚奶引發消費者對原料商的關注。財聯社報導，白酒風味厚奶供應商寧夏塞尚乳業董事長閆建國表示，在厚奶生產過程中，茅台酒廠押運來價值人民幣3000萬元的茅台，並派人盯著一瓶瓶加進原料中，又將瓶子運走。

「醬香拿鐵」零售價每杯人民幣38元，使用相關優惠券後到手價約每杯人民幣19元。有瑞幸咖啡門店早上7點開始營業後，訂單一直爆滿，「非常忙」。 有部分顧客在社交平台上獲取消息後紛紛嘗鮮，有顧客一口氣買了10杯，表示「喝了一口已經上臉了」。