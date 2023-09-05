濟南大學生用獎學金幫村裡修路 網酸：這樣村領導賺啥？

道路維修。（取材自齊魯壹點）

家住山東濟南的大學孫在新，趁著暑假拿著上學積攢下來的1.2萬元（人民幣，下同，約1647美元）獎學金，解決了家門口的雨天排水問題，還把村裡的主路翻修拓寬了。孫在新的善舉登上微博 熱搜，網友除了為他點讚外，也質疑起當地村委都在做什麽？還酸「年輕人不懂事」、「這樣村領導賺什麼呢」、「一萬能解決的村委就是解決不了」。

齊魯壹點報導，就讀山東交通學院的孫在新表示，兩年前就注意到雨天常有積水倒灌進自己和鄰居家，但當時無力改變，但給村裡修路的種子卻從那時起在心裡萌芽。

孫在新拿出自己的獎學金修馬路。（取材自齊魯壹點）

上大學後，孫在新才有機會做些什麼，「我當上了學習委員，成績好的時候能排在班級第三名，還有機會參加國家和學校的創新創業比賽。通過努力學習，我獲得了校長勵志獎學金、國家勵志獎學金，每拿到一筆獎金都會積攢下來，暑假前總共積攢了1.2萬元」。

孫在新主動提出為村裡修路的想法，得到了媽媽及村黨支部書記的支持。於是，他就在家人的幫助下，拿1.2萬元獎學金買來水泥、黃沙、磚塊、土方，「專業的事還是要交給工人師傅幹，我主要是打打下手，幫著翻翻土，給大家拿水拿工具」。

道路維修後。（取材自齊魯壹點）

這條路是村子的主幹道，翻修拓寬之前，僅能容納一輛小轎車通行；翻修後，路面由2米拓寬到了4.5米，還在路邊加裝了護欄，保證車輛和行人通行安全。

孫在新的媽媽說：「對孩子很虧欠，放假回家一天沒玩，全都在幹活上了，一個月下來都曬黑了」。