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薪酸忍辱 大學教師體驗送外賣 1小時收入10元是常態 1個月瘦6公斤

中國新聞組／北京5日電
臨沂大學文學院講師邢斌。（取材自澎湃新聞）
臨沂大學文學院講師邢斌。（取材自澎湃新聞）

山東臨沂大學文學院一名47歲講師邢斌近日分享體驗當外送員的經歷，他統計一個月外送收入，每小時收入10元人民幣是常態，20元是極限。他透露平均每天工作10多小時，1個月下來瘦6公斤，除了身體勞動的疲累之外，他表示被輕視辱罵與外送平台的不公平對待最令人難受。

邢斌在送外賣的途中自拍。（取材自澎湃新聞）
邢斌在送外賣的途中自拍。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，1976年出生的邢斌在臨沂大學文學院教授中國現代文學、中國當代文學。去年他看到一則報導提到，「在上海騎手送外賣每天能賺1000多」，另一份報導又說，「北京人社局一位副處長，親身體驗當外賣騎手，送餐12小時賺了41元」，讓他好奇究竟哪個是真的？

邢斌表示，「我無心於調查，就是想體驗體驗。」幹了一周，邢斌覺得後者那篇報導提供的數據更真實。

據報導，邢斌在一場分享活動上講述親身體驗當外賣騎手的經歷，假日就從早做到晚，工作日則是早晨跑兩小時，晚飯後再跑到凌晨一、兩點。

他統計，一個月送了2000餘單，接觸了幾百個商家，平均每天騎摩托210公里、步行32000步、爬110層樓。付出大量體力但平均下來「每小時收入10元是常態，每小時收入20元是極限。」

邢斌透露，他主要關注外賣員這個「身分」究竟是怎樣的處境，肉體受罪是一方面，比較難受的「主要的還是受人辱罵」。他表示，從商家、顧客到保全，幾乎沒有人拿正眼看送外賣的，「很多顧客看我的眼神就像看要飯的。」

邢斌發現，外送員很容易被罰款、扣錢。如果被顧客指態度不好，可能被重罰500元。要是送達超時，還會被扣跑腿費用至少40%。

不過，邢斌提到一個月派送2000餘單，有網友質疑派單數量的真實性。邢斌則稱，「2000餘單」並非是精算的結果，當時注冊了多家平台，並講述了平台之間的不同。

但有外賣站點負責人表示，「邢老師跑的是眾包（兼職跑單）騎手，一個月多一點時間，我從系統查了，一共就送了365筆訂單」。該負責人說，我們這裡有三年經驗的專送老騎手，一個月不間斷地跑也只能跑1000出頭的單量。「他作為一個新人，只是眾包，中午高峰期不跑，一個月2000多單這個數字不知道從哪里來的，就算他注冊了多個平台，這個數字也不太可能」。

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