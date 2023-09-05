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是啥？ 濟滬上空現神祕飛行物 專家：有動力存在 可能是尾跡雲

中國新聞組／北京5日電
上海出現不明飛行物似火球般高速墜落。（取材自微博）
上海出現不明飛行物似火球般高速墜落。（取材自微博）

9月1日凌晨2時許，濟南七星天文台監測攝像頭拍下一不明飛行物快速斜插落地的影像。當天傍晚，上海也出現疑似燃燒的不明飛行物垂直落下的畫面。不明飛行物體引起民眾的好奇，紛猜測天空又掉什麼下來?

來源：YouTube

中新社「國是直通車」報導，山東天文學會副理事長、濟南天文學會秘書長牛桂華表示，9月1日拍到的不明飛行物視頻，是他在濟南七星天文台工作四年以來首次見到，很神祕。事發後，曾有工作人員上山去尋找，目前暫未搜尋到墜落物體痕跡。

牛桂華在表示，9月1日不明飛行物視頻是由七星天文台火流星監測網24小時常規監測中拍到的。專家團隊從軌跡、速度和相關墜落物搜索等三個角度進行分析和研判，排除蟲子甚至水滴等猜測，是否為飛鳥則不能排除但也不確定。記錄的痕跡中有明顯兩次拐彎的變化，這也基本可以排除流星的可能。因為，疑似有動力的存在。

上海出現不明飛行物似火球般高速墜落。（取材自微博）
上海出現不明飛行物似火球般高速墜落。（取材自微博）

同時，後面的疑似的黑色痕跡，未必一定是黑煙，也有可能是攝像機本身功能在記錄過程中產生的視覺誤差，但也不能絕對排除是黑煙。但截至目前尚未發現相關疑似墜落物，也沒有聽到關於墜落物的任何反饋信息。

另外，1日上海寶山也拍攝到不明飛行物似火球般高速墜落。中國氣象局公共氣象服務中心在官方微博發文，認為像是「飛機的尾跡雲」；上海市氣象局也推測，可能是尾跡雲擴散後形成的。

上海市氣象局專家鄔銳答覆上海闢謠平台表示，根據網友提供照片，尾跡雲的可能性較大。不過，嚴謹的天文判斷要更多證據，比如需要航空等相關部門確認當時經過寶山的航線

據了解，尾跡雲俗稱「飛機拉煙」。人們常常在晴朗的天空中看到噴氣式飛機在高空飛行時，機身後邊會出現一條或數條長長的雲帶。其實，這不是噴氣式飛機噴出來的煙，而是飛機排出來的廢氣與周圍環境空氣混合後，水汽凝結而成的特殊雲系，航空飛行界和航空氣象學上稱之為飛機尾跡。

濟南七星天文台拍到一不明飛行物快速斜插落地的影像。（視頻截圖）
濟南七星天文台拍到一不明飛行物快速斜插落地的影像。（視頻截圖）

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