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因價格不菲？ 河北一市委書記上衣LOGO被P掉

中國新聞組／北京5日電
楊某某身穿黑色POLO衫調研，衣服上的LOGO被P掉。（取材自極目新聞）
楊某某身穿黑色POLO衫調研，衣服上的LOGO被P掉。（取材自極目新聞）

河北南宮楊姓市委書記前天到經濟開發區調研，官方發布的文章中，他身上的POLO衫疑似被P掉了LOGO，引發網友猜測，有人質疑這件POLO衫的價格。南宮市有關部門昨天回應表示，因考慮圖片美觀，製作人員P掉了楊姓市委書記衣服上的LOGO。

來源：YouTube

極目新聞報導，9月3日晚，南宮市委宣傳部官方微信公眾號發布「市委書記楊某某到經濟開發區調研」一文。文章顯示，3日，楊某某一行人先後來到安美橋（南宮）羊絨製品有限公司、河北天紡抵羊紡織有限公司等單位，調研重點企業運行和特色產業發展情況。

上述文章中配了三張調研圖片，圖中楊某某身穿黑色POLO衫，但圖一的衣服上有品牌LOGO，圖二和圖三衣服上沒有LOGO，疑似被P掉了。網友對此表示質疑，有人從電商平台上檢索到與文中POLO衫類似的服裝作對比，認為該件POLO衫價格不菲。

9月4日，南宮市委宣傳部有關人員表示，楊某某一行人於9月3日確實進行了調研活動，文章所述也是客觀真實的。經初步核實，在該文章製作過程中，製作人員發現圖二、圖三楊某某POLO衫上的LOGO過於明顯，特別是圖三上的LOGO與紡線錘造成視覺上的衝突，不美觀。因為圖片上傳時需要壓縮，制作人員在壓縮時順便把這兩張圖片中POLO衫上的LOGO去掉了，「沒有對圖一P圖，是因為該圖LOGO不明顯」。

該工作人員表示，在該文章的製作過程中，這名製作人員經驗不足，加之審核把關不嚴，才造成了網友的誤會，「製作人員修改圖片帶有一定的主觀性，有些『畫蛇添足』。」

此外，該工作人員稱，他們與相關領導溝通得知，該件POLO衫是兩、三年前購買的，品牌是濱波，當時花了人民幣五、六百元。

4日，某電商平台濱波旗艦店客服稱，上述POLO衫是該品牌的老款T恤短袖，現已不售賣，因停售無法查詢售價。該旗艦店類似的兩種2023款POLO衫，打折後售價分別是人民幣956元、1081元。

楊某某身穿黑色POLO衫調研。（取材自極目新聞）
楊某某身穿黑色POLO衫調研。（取材自極目新聞）

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