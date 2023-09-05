「小村大債」 中國70萬村莊竟欠了9000億

多位專家認為，因村莊建設導致的建設性債務是新村級債務的主要來源。(取材自中新周刊／視覺中國圖)

中國地方債務成為官方嚴防風險之一，而「小村大債」則成為另一個不容忽視的問題。據農業農村部抽樣調查顯示，截至2019年上半年，在全國70萬個行政村中，村級債務總額已達到9000億（人民幣，下同，約1238億美元），村級組織平均負債達130萬元。債務來源除了過去的農業稅費欠款，還有過多的形式主義建設。

中國新聞周刊報導，村級債務分布範圍極廣，其中負債最嚴重的村莊，僅一、兩千人，負債卻高達幾千萬。「小村大債」已成為鄉村振興的「攔路虎」，抑制村級債務增長迫在眉睫。

周向前是中部某省份一位村副書記，在村子裡工作接近15年。該村超過200萬元債務中，有幾十萬元是舊債，是過去農業稅費較重，不少農戶無力繳納，只能由村集體為農戶墊付而積欠至今。

但更多債務來自2006年全面取消農業稅之後的新村級債務。稅費改革後，舊村級債務被鎖定，債務利息不再增長，留著逐年化解。一些村子的債務在稅費改革後的十餘年內已逐漸還清，但在武漢 大學社會學院教授、中國鄉村治理研究中心研究員呂德文調研的村子裡，有些村直到現在還在償還2、30年前的舊債。

報導指出，華南理工大學公共管理學院教授黃巖表示，取消農業稅後，國家公共財政資源是以項目制為主要形式向農村輸送。同時，往往要求地方提供30至60％不等的配套資金，但很多村子沒有能力籌集，只能採取借債、欠款，因而形成村級債務。

以周向前所在的村子為例，從2006年到2018年陸續實施通村公路硬化項目，總投資 額600萬元左右。總體下來，項目約有一半資金是村裡自行配套籌措，因此形成一定的村級債務。

呂德文發現，一些歷史上是好村的村莊，後來反而成了差村，是因為他們承擔了地方的示範任務，包括美麗鄉村建設、旅遊開發、人居環境整治等，他們必須要推進政策硬性要求的建設項目。「我調研的村子裡，債務比較龐大的，都是因為搞形式主義工程欠了債」。

為了化解債務，周向前所在的村子還在繼續「跑項目」。

呂德文說，這是很多村子的選擇，因為這些村莊沒有能力賺錢化解債務，只能通過不斷跑新項目，用新項目的資金去還舊項目的債。而申請越多，就意味著村子要配套的資金越多，於是陷入一個怪圈：往往是國家投入得越多，專項資金下達得越多，村級債務就會越多。