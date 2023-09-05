颱風「蘇拉」過境 廣東「海鮮沙灘」再現

廣東海灘現大量海鮮，許多人拿著桶子前往撿拾。（取材自光明網）

颱風「蘇拉」日前在廣東沿岸登陸，暴風圈一度覆蓋香港 、深圳等地，帶來狂風暴雨 。不過，蘇拉離開後，深汕特別合作區的海灘再度出現「海鮮沙灘」，大量生蠔、螃蟹等海洋生物擱淺在沙灘上，吸引不少民眾前往撿拾。不過，有專家表示，這些被颱風吹上岸的「海鮮」通常含有大量泥沙，可能也已經死亡，並不新鮮，建議不要撿拾。

香港01報導，颱風蘇拉離開廣東後，位於深汕特別合作區的玉海灣沙灘出現大量海鮮，包括生蠔、螃蟹和蜆等等，不少人攜家帶眷地結伴到沙灘撿拾，有人拿桶子有人拿袋子，大多滿載而歸。

這樣的情況不是第一次了。今年7月也有颱風「泰利」過境後，玉海灣沙灘出現大量生蠔、青口、螃蟹、蚶子等生物，形成了十幾米的「海鮮灘」。

據光明網報導，玉海灣海灘7月17、18日時，海灘上布滿了生蠔等海鮮，密密麻麻連成了一大片。不少村民打著傘、提著桶、拎著袋子忙著撿拾海鮮，一層層空蠔殼空貝殼鋪在海灘上。

為何颱風過後，沙灘上會有大量生蠔？報導引述深汕特別合作區鲘門鎮紅泉村黨支部書記、村委會主任葉宣說法指出，「主要是前面海域有人養殖，特別是芒嶼島周邊海域。不過一般都不建議撿來吃，這些生蠔有的沙子比較多，有的不新鮮」。

鲘門海域海洋牧場養殖人員呂保濤則說，一般附近都是有養蠔的，蠔長在石頭上，不會輕易掉下來，而颱風一來，受到西南的風浪影響，蠔米掉下海去，漁民也只能撈上來一部分。而海裡面也有分泥地或沙地，掉到泥裡的生蠔基本就死了，而掉到沙裡的就「倖存」下來，還會隨著浪一起被沖到海灘上。

至於為何近年才有這種「海鮮沙攤」的情況，葉宣說是因為近年轄區河流禁止養蠔後，很多養殖場就搬到了海上。深汕特別合作區農業農村和海洋漁業局海洋科行政事務員魏文強表示，海上生蠔都是延繩吊養，風浪大的時候蠔殼會脫離繩子，被浪打上岸。