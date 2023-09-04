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文創+解壓音頻…上海「600號月餅」又來了

中國新聞組／北京4日電
6個月餅根據情緒問題採用了不同顏色。（取材自澎湃新聞）
6個月餅根據情緒問題採用了不同顏色。（取材自澎湃新聞）

上海「600號月餅」又來了，整盒都是文創，還有解壓音頻。宛平南路600號是上海市精神衛生中心徐匯院區的所在地，自2021年8月底起，該院職工食堂的月餅意外走紅，此後每年中秋節前後，「600號月餅」幾乎都成為熱搜話題。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，與往年不變的是，今年的「600號月餅」仍然是只供職工限量購買，一人限購5盒，不對外售賣。

掃描月餅盒內的6個小包裝盒上的二維碼，還可以聆聽「600號小科普」，一邊吃月餅，一邊了解存在於當代社會的共性情緒問題，如焦慮、抑鬱、行為成癮等。

據報導，上海市精神衛生中心方面表示，看到了「600號月餅」被諸多網友所喜愛是一件開心的事情，網友想買「精神餅」是因為喜歡，這是文化發展的標誌，也是上海這座城市海納百川的文化體現。

針對之前有黃牛炒高價兜售600號月餅的行為，上海市精神衛生中心方面表示，將會嚴格控制供應商流程和規範，對本院職工加強宣教，同時加強社會性輿情監測，並強調今年月餅每盒售價為人民幣68元（約9.36美元）。

上海市精神衛生中心宣傳科長、精神科副主任醫師喬穎指出，「把科普融入月餅」一直是該院所提倡的，今年的月餅整盒都是「文創」。盒子附上了解壓音頻，音頻主題是從醫院微信公眾號後台根據民眾留言來選擇的，聚焦大家最受關注的6個問題：親子關係、中年危機、情緒管理、行為成癮等，由醫生對這些問題進行分析和解讀。

對比往年，今年的「600號月餅」 有一個很妙的五感情緒疏導設計，即融入了視覺、觸覺、嗅覺、味覺和聽覺「五感」放鬆法。同時，盒子表面不同色塊採用不同的觸感設計，不同的觸摸感本身就能帶來節奏變化感。此外，打開月餅小包裝，6款不同的月餅顏色搭配可與不同情緒相對應。

掃描月餅盒上的二維碼，可以聽到醫生針對焦慮、抑鬱等情緒問題的科普知識。（取材自澎...
掃描月餅盒上的二維碼，可以聽到醫生針對焦慮、抑鬱等情緒問題的科普知識。（取材自澎湃新聞）

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