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茅台x瑞幸 釀「醬香拿鐵」 網：一半清醒一半醉

中國新聞組／北京4日電
網友曬出開賣當天買到的醬香拿鐵。（取材自微博）
網友曬出開賣當天買到的醬香拿鐵。（取材自微博）

貴州茅台與瑞幸咖啡推出的聯名咖啡「醬香拿鐵」4日正式上架開賣，被網友稱為「年輕人的『第一杯茅台』」，有人說，「美酒加咖啡，一半清醒一半醉」、「好傢伙！美酒加咖啡啊！這是不是要把鄧麗君的歌拉來當宣傳曲」、「一杯瑞幸裡面加一滴茅台嗎？」

來源：YouTube

快科技報導，瑞幸咖啡小程序顯示，醬香拿鐵使用白酒風味厚奶，含53度貴州茅台酒，酒精度低於0.5%，零售價賣38元（人民幣，下同，約5.23美元），優惠後一杯19元。由於含有酒精，開車的同學、孕婦、未成年人肯定是沒法喝的。

網友在微博分享評價：「酒心巧克力+拿鐵的感覺」、「有液體酒心巧克力的感覺，而且的確能嘗出醬香口感」。

實際上，茅台與瑞幸咖啡聯名的消息已經傳了很長時間，直到日前瑞幸咖啡官方微博發布的一張海報，才塵埃落定。當時，在帶有茅台logo元素的藍紅相間海報上，白色字體書寫著：「這次聯名的熱度有多高？」這行字下方是字號近2倍大小的回覆——「53度」。

在產品正式推出前，「醬香拿鐵」的杯套及紙袋等圖片已在網上流出，整體設計有着非常明顯的茅台風格，上面還寫有「中國人的第一杯醬香拿鐵」和「美酒加咖啡，就愛這一杯」。

據了解，這並非是首款有茅台酒味道的咖啡產品，今年6月，「茅台跨界賣咖啡」的消息引起網路熱議，茅台冰淇淋旗艦店小程序河南店顯示，茅台咖啡大類中有飛天拿鐵、瓊漿美式、桂釀拿鐵和椰酊拿鐵，一杯最貴39元，每杯含1.8ml的53度飛天茅台。

2022年5月，茅台推出冰淇淋，貴州茅台董事長丁雄軍在茅台冰淇淋周年慶時稱，茅台冰淇淋累計銷量近1000萬杯。

醬香拿鐵和專屬紙袋。（取材自微博）
醬香拿鐵和專屬紙袋。（取材自微博）

咖啡 微博 河南

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