貴州村超牽手英超 簽戰略合作協議 少數民族文化獲讚「純粹」

「村超」比賽現場熱鬧非凡。（取材自人民日報／圖片由榕江縣融媒體中心提供）

「村超」牽手英超 。在2日晚舉辦的2023年服貿會系列活動上，貴州「村超」與作為歐洲足球 五大聯賽之一的英超在北京簽署戰略合作協議，雙方計畫開展培訓課程和內容互動，並考慮籌辦社區足球友誼賽。英超聯賽代表胡兆衡說，「村超」的純粹令人印象深刻，期待雙方持續加強合作。

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香港01報導，貴州和英國作為2023年服貿會的主賓省和主賓國，聯合舉辦此次「雙主賓」活動，旨在搭建互動平台，促進中英經貿合作、文化交流，推進服務貿易開放合作。

活動上，貴州省商務廳與英中商業發展中心簽署戰略合作協議、英國極限國際有限公司與貴州旅遊投資 控股集團簽署「極限運動目的地」合作備忘錄、英格蘭足球超級聯賽與榕江縣村超管理中心簽署戰略合作協議，簽約各方將致力於為各方經貿合作創造良好的商業環境，加強貿易投資項目合作。

英超代表表示，村超快樂足球的基因和英超擁有著一致的價值理念，接下來雙方將在足球文化交流、宣傳推廣、人才培養、產業發展等方面攜手共贏，助力中國足球發展。

新華社報導，今年5月13日至7月29日，貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽舉辦，20支以村為單位的球隊為觀眾奉獻了98場精采比賽，上百萬人次到場觀戰、超5000萬人次在線圍觀、全網流量突破300億次，被網友稱為「村超」。

貴州省副省長蔡朝林表示，「村超」依托貴州獨特的少數民族文化，演繹了原汁原味、返璞歸真的現象級足球嘉年華，也讓愈來愈多的人了解到了氣候環境宜人、自然資源和人文資源富集的多彩貴州。

綠茵場上激情四射的足球比賽和熱情洋溢的民族歌舞讓「村超」不僅在國內迅速「出圈」，也受到了國外媒體和球員的廣泛關注。曾效力於英超利物浦隊的英國足球名宿歐文在「村超」期間通過視頻送來祝福：「祝願『村超』未來一切順利，我相信你們會愈來愈好。」