營造統一輿論氛圍? 左宗棠收復新疆 入教材

學生正在閱讀有關左宗棠收復新疆的歷史教材。(取材自中新網)

中國教科書強化「左宗棠收復新疆 」歷史故事。今年專門修訂的義務教育教科書「中國歷史八年級上冊」，新增「邊疆危機」內容，其中「收復新疆」當中詳細描述「清政府任命左宗棠為欽差大臣，督辦新疆軍務」等。高等教育出版社的大學教材「中國近現代史綱要」，也將左宗棠收復新疆事跡納入「愛國官兵的反侵略鬥爭」章節。有分析認為，近年興起的「左宗棠熱」旨在為完成國家統一營造輿論氛圍。

中新網報導，在今年修訂的人教版「義務教育教科書中國歷史八年級上冊」中，第四課的主題由「洋務運動」改為「洋務運動和邊疆危機」，內容上新增了「美、日侵略台灣」、「收復新疆」與「中法戰爭」。

該課本由教育部 組織編寫、人民教育出版社出版。在「收復新疆」一段中詳細描述了「清政府任命左宗棠為欽差大臣，督辦新疆軍務」、「左宗棠命劉錦棠入疆，採取『先北後南，緩進急戰』的策略」、「清軍成功收復除伊犁以外的新疆領土」的歷史。

在高等教育出版社出版的馬克思主義理論研究和建設工程重點教材——「中國近現代史綱要」中，也將左宗棠收復新疆事蹟納入「愛國官兵的反侵略鬥爭」章節。課本中提到「1876年3月，左宗棠受命率兵展開收復新疆的軍事行動。經過兩年的浴血奮戰，收復新疆，一舉粉碎了分裂勢力，捍衛了民族利益和民族尊嚴，維護了國家領土和主權的完整。」

左宗棠(1812——1885)，湖南湘陰人，與曾國藩等並稱為「晚清中興四大名臣」。力主收復新疆，收復新疆後，主持善後工作，上書建議在新疆建立行省；也曾挫敗沙俄侵略圖謀，被視為民族英雄。

湘陰縣還以全國重點文物保護單位——左文襄公祠為基礎，建設包括左宗棠紀念館、天地正氣廣場、左宗棠雕像等在內的左宗棠文化園。

今年暑期，湘陰還將左文襄公祠、左宗棠故居柳莊景區、左宗棠紀念館納入「八大人文景區」，面向全國學生推出「暑期免費遊」活動，著力打造湖湘文化最集中的展示區、最鮮活的體驗區、最勵志的研學區 。截至目前，已吸引超5萬名學生研學打卡。