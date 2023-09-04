我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

營造統一輿論氛圍? 左宗棠收復新疆 入教材

中國新聞組／北京4日電
學生正在閱讀有關左宗棠收復新疆的歷史教材。(取材自中新網)
學生正在閱讀有關左宗棠收復新疆的歷史教材。(取材自中新網)

中國教科書強化「左宗棠收復新疆」歷史故事。今年專門修訂的義務教育教科書「中國歷史八年級上冊」，新增「邊疆危機」內容，其中「收復新疆」當中詳細描述「清政府任命左宗棠為欽差大臣，督辦新疆軍務」等。高等教育出版社的大學教材「中國近現代史綱要」，也將左宗棠收復新疆事跡納入「愛國官兵的反侵略鬥爭」章節。有分析認為，近年興起的「左宗棠熱」旨在為完成國家統一營造輿論氛圍。

中新網報導，在今年修訂的人教版「義務教育教科書中國歷史八年級上冊」中，第四課的主題由「洋務運動」改為「洋務運動和邊疆危機」，內容上新增了「美、日侵略台灣」、「收復新疆」與「中法戰爭」。

該課本由教育部組織編寫、人民教育出版社出版。在「收復新疆」一段中詳細描述了「清政府任命左宗棠為欽差大臣，督辦新疆軍務」、「左宗棠命劉錦棠入疆，採取『先北後南，緩進急戰』的策略」、「清軍成功收復除伊犁以外的新疆領土」的歷史。

在高等教育出版社出版的馬克思主義理論研究和建設工程重點教材——「中國近現代史綱要」中，也將左宗棠收復新疆事蹟納入「愛國官兵的反侵略鬥爭」章節。課本中提到「1876年3月，左宗棠受命率兵展開收復新疆的軍事行動。經過兩年的浴血奮戰，收復新疆，一舉粉碎了分裂勢力，捍衛了民族利益和民族尊嚴，維護了國家領土和主權的完整。」

左宗棠(1812——1885)，湖南湘陰人，與曾國藩等並稱為「晚清中興四大名臣」。力主收復新疆，收復新疆後，主持善後工作，上書建議在新疆建立行省；也曾挫敗沙俄侵略圖謀，被視為民族英雄。

湘陰縣還以全國重點文物保護單位——左文襄公祠為基礎，建設包括左宗棠紀念館、天地正氣廣場、左宗棠雕像等在內的左宗棠文化園。

今年暑期，湘陰還將左文襄公祠、左宗棠故居柳莊景區、左宗棠紀念館納入「八大人文景區」，面向全國學生推出「暑期免費遊」活動，著力打造湖湘文化最集中的展示區、最鮮活的體驗區、最勵志的研學區。截至目前，已吸引超5萬名學生研學打卡。

有港媒分析認為，近年興起的「左宗棠熱」旨在反對和遏制「台獨」，凸顯民族融合與「大一統」，為完成國家統一營造輿論氛圍。

左宗棠誕辰210周年暨弘揚愛國主義精神座談會現場。(取材自中新網)
左宗棠誕辰210周年暨弘揚愛國主義精神座談會現場。(取材自中新網)

新疆 教育部 學區

上一則

服貿會擴「朋友圈」 2400企業參展 大秀國際化、高科技

下一則

謝鋒：君有咖啡我有茶 稱文明差異不應成中美衝突根源

延伸閱讀

16秒迅速消失…遊客在天池發現「水怪」? 景區：不好說

16秒迅速消失…遊客在天池發現「水怪」? 景區：不好說
新疆天山天池疑似出現「水怪」 還被遊客拍下了

新疆天山天池疑似出現「水怪」 還被遊客拍下了
金磚峰會後不回北京卻直奔新疆 習近平：把維穩擺首位

金磚峰會後不回北京卻直奔新疆 習近平：把維穩擺首位
習近平返國直奔新疆 強調維護社會穩定擺首位

習近平返國直奔新疆 強調維護社會穩定擺首位

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美