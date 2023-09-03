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核汙水引關切 廣州醫院設核輻射門診「篩檢費1000」 網諷：開始騙錢了

中央社／台北3日電
日本核處理水排海引起中國民眾關注，廣州一家醫院順勢開設了「核與輻射健康門診」。圖為一名婦女在中國北京一家超市查看待售的新鮮海鮮。（歐新社）
日本核處理水排海引起中國民眾關注，廣州一家醫院順勢開設了「核與輻射健康門診」。圖為一名婦女在中國北京一家超市查看待售的新鮮海鮮。（歐新社）

日本核處理水排海引起中國民眾關注，廣州一家醫院順勢開設了「核與輻射健康門診」，相關篩查檢測費用需自費，約人民幣1000元（137.7美元）；有網友笑稱「院方創收速度真快」，或「開始騙錢了」。

綜合大洋網等中媒今天報導，日本福島上月24日開始將核處理水排放入海後，中國民眾大為關切，廣州市第12人民醫院日前表示，為了正確科普輻射相關醫療衛生知識，方便市民對輻射類疾病的諮詢及就診，該院首次開設「核與輻射健康門診」。

據指出，相關篩查檢測費用目前為自費，費用約1000元。

報導說，這是廣東省首家系統性、專業化的輻射類疾患諮詢及診療門診。門診診療內容包括輻射類的特色檢測項目（淋巴細胞染色體畸變分析和淋巴細胞微核檢測等），聚集醫院職業病科、神經內科、血液內科等多名具有豐富醫療經驗的輻射治療專家，為市民解答輻射方面的疑問，診治輻射相關疾患。

消息傳出後，網友紛紛留言炮轟，包括「搶錢速度真快」、「開始騙錢了」 、「醫院生意又來了，又可以發財了」、「以前核酸檢測，現在核輻射檢測」、「好離譜」、「想錢想瘋了？」、「去檢查這個東西幹嘛，這不就是在浪費錢嗎？」、「這檢查出來之後呢？該怎麼處理？」。

中國政府連日來對日本排放核理水入海的作法大加撻伐，並全面暫停進口日本水產品。

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