河北小學宿舍3層床鋪 1屋住30人 網酸「住火車裡了」

河北一小學宿舍現三層床鋪，一屋住30多個人。（視頻截圖）

河北一小學宿舍近日被踢爆，有三層床鋪，一屋住了30多個人，網友笑稱「住火車裡了」。

來源：YouTube

搜狐網報導，河北廊坊香河縣城內第二小學的學生每天中午要在宿舍裡休息一會兒，但他們的宿舍條件非常差，一個房間裡擠滿了三層床鋪，一個宿舍能住30多個人，看起來十分壓抑。

這樣的宿舍環境不僅影響了學生的睡眠質量和身心健康，還可能帶來消防安全和疫情 防控的隱患。家長們對此非常不滿，紛紛向學校和媒體反映情況，要求學校改善宿舍條件。

學校表示，這個問題是由於縣裡統一安排的小飯桌造成的，跟學校沒有太大關係，需要等第三方答覆。他們還說，解決方案是下舖先不住人，等到有空餘的房間再安排。

據報導，在社會各界的關注和壓力下，香河縣教體局終於採取行動，對相關宿舍進行整改。經過整改，三層床鋪已改為兩層，宿舍完全能滿足逃生、消防安全等標準。