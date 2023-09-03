哈爾濱83歲大爺 買6燒餅付5555元 店主急尋人退錢

張大勇將5555元轉給了大爺，大爺要將燒餅錢轉給張大勇，被其拒絕了。（取材自黑龍江交通廣播微信公號）

黑龍江哈爾濱一家燒餅店近日核對營銷額時發現，顧客買6個燒餅誤付款5555元（人民幣，下同，約765美元），店主透過網路平台緊急尋人退錢，事件引發關注，登上熱搜。

來源：YouTube

據黑龍江交通廣播微信 公號報導，張大勇在哈爾濱市道外區經營一家燒餅店，每天收款金額在1300至1500元之間。8月21日，在核查營業額時，突然收款金額有6000多元，急忙查帳單，發現一位顧客掃碼付了5555元。

張大勇表示，由於當時人比較多，所以掃碼的時候店員也沒有在意，等到早上忙完之後才發現不對勁。自己店舖的收款碼是對公帳戶，收款直接轉入其銀行卡中，在訂單頁面只顯示金額、交易時間、流水號，沒有辦法直接聯繫上當事人。

據報導，張大勇表示，開店20餘年，從未遇到過這類情況，他在店裡等了幾天，也沒有失主聯繫他。8月25日，張大勇只好透過媒體，尋找花5555元買燒餅的失主。

報導稱，張大勇後來聯繫微信支付客服，客服表示幫忙聯繫付款顧客。當客服給對方撥打電話時，對方起初以為是騙子便掛斷電話，經過多番溝通，才發現自己購買燒餅多付了款。

8月29日11時30分左右，大爺和家屬來到了張大勇的店鋪，展示當天付款紀錄，經核對信息無誤後，張大勇將5555元轉給大爺，大爺要將燒餅錢轉給張大勇，被其拒絕了。

據大爺表示，他今年83歲，當天經過此地時，排隊花5元購買了6個燒餅，由於眼睛比較花，付款時就付了5555元。大爺說：「剛接到電話以為是騙子，還沒發現自己多付了款，後來對方一再說讓我查查賬單，自己才恍然大悟，好在你們都是好人，真是萬分感謝。」