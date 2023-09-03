喊話中國? 教宗：不必害怕教會 這群人蒙面奔蒙古朝聖

在蒙古首都烏蘭巴托廣場等待教宗方濟各的群眾中，有多人揮舞五星旗。（美聯社）

正在訪問蒙古的羅馬天主教教宗方濟各 表示，天主教會沒有政治目的，所以各國政府不需要擔心、害怕教會，這番話似乎是對中國所說，而非蒙古當局。

路透報導，現年86歲的方濟各在只有1450名天主教徒的蒙古發表上述言論。教宗展開正式訪問行程的第一天，蒙古政府舉辦傳統活動迎接，包括含有著古蒙古戰袍騎馬男子的遊行隊伍。

許多民眾聚集蘇赫巴托廣場前想一睹教宗真容，令人驚訝的是，其中大多數朝聖者來自中國；部分人戴著口罩、墨鏡和圍巾，似乎要掩蓋自己的身分。

方濟各在向當地主教、神父、傳教士和牧靈工作者發表談話時表示，耶穌沒有給門徒任何政治授權，而是告訴他們要透過信仰減輕「受傷人類」的痛苦。「有鑑於此，各國政府和世俗機關沒必要害怕教會傳福音，因為教會沒有政治目的要推動，而是受到天主恩典的安靜力量支持，想要傳遞慈悲和真理的訊息，目的是要促進所有人類的善。」

在教宗會見蒙古領導人時，約有20名來自中國的天主教徒揮舞著紅色的五星紅旗。37歲的上海天主教徒楊廣說，「我非常高興，因為這是我第一次見到他。這不是我時常有這種機會的。我很高興。」

觀眾席中有天主教香港教區主教周守仁，他曾在今年4月訪問北京 ，當時是將近30年來首度有香港主教訪問北京。周守仁本月將會被教宗任命為樞機主教。

北京一直採取宗教「中國化」政策，試圖根除外國影響力及強制人民服從共產黨。教廷與中國雖在2018年針對主教任命簽署了一份畫時代協議，但約束力充其量薄弱，梵蒂岡抱怨北京已多次違反協議。