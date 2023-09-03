我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

喊話中國? 教宗：不必害怕教會 這群人蒙面奔蒙古朝聖

中國新聞組／北京3日電
在蒙古首都烏蘭巴托廣場等待教宗方濟各的群眾中，有多人揮舞五星旗。（美聯社）
在蒙古首都烏蘭巴托廣場等待教宗方濟各的群眾中，有多人揮舞五星旗。（美聯社）

正在訪問蒙古的羅馬天主教教宗方濟各表示，天主教會沒有政治目的，所以各國政府不需要擔心、害怕教會，這番話似乎是對中國所說，而非蒙古當局。

路透報導，現年86歲的方濟各在只有1450名天主教徒的蒙古發表上述言論。教宗展開正式訪問行程的第一天，蒙古政府舉辦傳統活動迎接，包括含有著古蒙古戰袍騎馬男子的遊行隊伍。

許多民眾聚集蘇赫巴托廣場前想一睹教宗真容，令人驚訝的是，其中大多數朝聖者來自中國；部分人戴著口罩、墨鏡和圍巾，似乎要掩蓋自己的身分。

方濟各在向當地主教、神父、傳教士和牧靈工作者發表談話時表示，耶穌沒有給門徒任何政治授權，而是告訴他們要透過信仰減輕「受傷人類」的痛苦。「有鑑於此，各國政府和世俗機關沒必要害怕教會傳福音，因為教會沒有政治目的要推動，而是受到天主恩典的安靜力量支持，想要傳遞慈悲和真理的訊息，目的是要促進所有人類的善。」

在教宗會見蒙古領導人時，約有20名來自中國的天主教徒揮舞著紅色的五星紅旗。37歲的上海天主教徒楊廣說，「我非常高興，因為這是我第一次見到他。這不是我時常有這種機會的。我很高興。」

觀眾席中有天主教香港教區主教周守仁，他曾在今年4月訪問北京，當時是將近30年來首度有香港主教訪問北京。周守仁本月將會被教宗任命為樞機主教。

北京一直採取宗教「中國化」政策，試圖根除外國影響力及強制人民服從共產黨。教廷與中國雖在2018年針對主教任命簽署了一份畫時代協議，但約束力充其量薄弱，梵蒂岡抱怨北京已多次違反協議。

蒙古總統呼日勒蘇赫（左）和教宗方濟各（右）在烏蘭巴托蘇赫巴托廣場揮手致意。（美聯...
蒙古總統呼日勒蘇赫（左）和教宗方濟各（右）在烏蘭巴托蘇赫巴托廣場揮手致意。（美聯社）

教宗 北京 方濟各

上一則

微信撤回訊息延長至3小時 上班族：太實用，不怕傳錯了

下一則

「認房不認貸」上路 滬買方多3成 京仲介賣樓「72小時不打烊」

延伸閱讀

教宗稱天主教會無政治目的各國勿憂 似針對中國

教宗稱天主教會無政治目的各國勿憂 似針對中國
教宗首訪蒙古 探尋教廷與中俄推進關係之窗

教宗首訪蒙古 探尋教廷與中俄推進關係之窗
教宗將訪問蒙古 分析：兼具牧靈與戰略目標

教宗將訪問蒙古 分析：兼具牧靈與戰略目標
教宗對俄演講為何提沙皇？ 梵蒂岡回應了

教宗對俄演講為何提沙皇？ 梵蒂岡回應了

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)

赴日旅遊涼了 十一長假掀退團潮 中國業者營銷計畫暫停

2023-08-28 02:30

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮