「認房不認貸」上路 滬買方多3成 京仲介賣樓「72小時不打烊」

新政出台，看房產廣告的人也多了。(取材自上觀新聞)

京滬9月1日同日宣布執行首套房貸款 「認房不認貸」政策。新政一出，給房市帶來重大政策利多。信義房屋上海業務一區總監魏逢佑2日表示，買方多了三成，「市場也的確需要信心。」在北京 ，則出現仲介通宵營業「72小時不打烊」賣樓，但有新盤即時削減折扣，變相加價。

本報系聯合報報導，魏逢佑指出，房市剛性需求仍在，不過，去年新冠疫情清零封控措施，阻礙了消費信心，買家對於未來有太多不確定感，因此先前對於大筆資金投入房市會有更多考量。

澎湃新聞報導，崔雯是上海年輕白領，7月以來開始關注樓市，猶豫著在市場下行期「撿撿漏」。9月1日晚間，上海發布政策全面執行首套房「認房不認貸」，這在崔雯看來「政策超出預期」，也堅定入市想法。「晚上打電話和經紀人聊了下，明天約房東 見面談一下價格。」

上觀新聞報導，9月2日上午還不到9時，瑞稼地產的仲介就已等著開門進公司辦業務。這家房產仲介的店長張培培說：「這次的新政對急著改善的買家來說真是重大利好，門店今天的二手房預約帶看量直接增長了50%，明天估計還會增加，很多業主只等著新政出台就啟動換房計畫。」

不過，他也指出，二手房的牛市來得可能會稍微慢一點，因為定價權在房東手裡，好房子看漲惜售或者臨時跳價的事情也會發生，「如果都這樣，就會出現有價無市的尷尬情況。」

9月1日上午，時代財經致電廣州、深圳、廈門、常州多家銀行。「諮詢的人太多了，一上午電話就沒斷過，都是在諮詢存量房貸下調的事，不過目前還沒出細則，不知道是批量下調還是一對一協商，建議9月25日前後再來諮詢。」中國建設銀行廣州某分行個貸經理說。

香港文匯報指出，北京有多個樓盤項目9月1日晚即打出「不打烊」促銷海報。新政發布次日，記者走訪五道口、望京等北京熱點區域發現，鏈家、我愛我家等多間仲介門店，門店人員進出頻繁，市場情緒熱烈，「昨晚通宵奮戰，白天也忙，一半業務員在店裡協調買賣雙方簽約，另一半出去帶客戶看房了」，一位鏈家仲介表示，從今年4月開始，北京二手房的行情就比較清淡，自己已經兩個月沒有簽單了，「希望能藉著新政開開單」。

不過，報導指出，多個新盤紛削減優惠折扣，「9月1日0時起，中海澤西PARK全部戶型產品價格全面上調1%。」中海地產表示在北京房山區開發的樓盤將漲價，金地壹街區項目則自「9月4日起所有特價房源、折扣全部收回」。

中建地產在房山區開發的3個項目也連夜調整銷售策略。其銷售顧問說，「我們不是漲價，只是取消折扣，市場行為。」