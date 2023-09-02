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特斯拉減價戰 「2車款再降20萬」 中國早買車主索償

中國新聞組／北京2日電
中國特斯拉Model S降價，引發已經購車的車主不滿。（路透資料照片）
中國特斯拉Model S降價，引發已經購車的車主不滿。（路透資料照片）

中國的汽車價格戰沒完沒了，新一輪又洶湧來襲。剛在8月份減價的特斯拉Tesla）又突然出狠招，宣布Model S、Model X在中國分別降價13.6%、17.8%。此舉引發已買Model S/X的車主不滿，昨天發出聯合聲明稱，這次降價幅度高達20萬元（人民幣，下同），已嚴重影響車主們的車輛保值和內心對特斯拉的熱愛，要求特斯拉提供終身免費充電等四大補償。

每日經濟新聞報導，特斯拉ModelS/X車型官宣降價，下調幅度高達11萬元-22萬元。特斯拉ModelS/X車主表示，對於特斯拉近的降價行為感到十分痛心，認為特斯拉公司有責任為車主的損失補償，聯合聲明中對特斯拉提出「終身免費充電權益、免費升級FSD(完全自動駕駛)功能、提供免費延保服務及未來換購優惠」等四項訴求。

然而，特斯拉再度下調Model S/X售價的同時，新版Model 3上市卻出乎市場預料不降反漲，售價25.99萬元起，預計第四季交付。這是Model 3上市以來首次改款，分析指出，Model 3屬主力銷售車型，因此這次「六年磨一劍」的改動不容有失。

對於特斯拉不時減價，中國其他車企也紛紛跟進，多家造車新勢力9月1日宣布官方降價優惠政策。

據報導，8月份以來截至8月15日，已有11家車企宣布對旗下部分車型降價，降價幅度在1萬元/輛至6萬元/輛不等。

蔚來汽車亦出招，9月1日至30日期間支付定金購買蔚來新車者，提車後可獲贈萬元購車禮包。

分析指出，特斯拉不時減價，主因是其性價比優勢將不斷減少，雖然從其設計、性能體驗或自動駕駛等，特斯拉仍具優勢，但面對中國自主品牌窮追猛趕之下，各方面差距正不斷拉近。

特斯拉 Tesla

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