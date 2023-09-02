北京、上海跟進「認房不認貸」 4大一線城全落實

「認房不認貸」是中國房市新政策，是否能挽救市場仍值得觀察。(路透)

9月1日，上海、北京 相繼發布政策全面執行首套房「認房不認貸」政策。在此之前，廣州、深圳已於8月30日執行認房不認貸政策。至此，北上廣深四個一線城市已全部落實首套「認房不認貸」政策。有學者表示，換房人群購房門檻和成本明顯下降。但有民眾直言，在經濟環境欠佳擔心會被裁員等因素下，「太害怕買房」。

澎湃新聞報導，為更好滿足剛性和改善性住房需求，使更多購房人能夠享受首套房貸款 的首付比率和利率 優惠，9月1日，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、人民銀行上海市分行、國家金融監督管理總局上海監管局聯合印發「關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，執行購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。

通知規定，自9月2日起，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在上海市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

同日，北京市住房和城鄉建設委員會、中國人民銀行北京市分行、國家金融監督管理總局北京監管局亦發布「關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，自9月1日起，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在本市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，四個一線城市全部落實首套「認房不認貸」政策，政策信號明顯，預計將極大修復市場情緒和預期，提振市場信心。

舉例來說，當前上海一套新房平均總價大概為500萬元人民幣(約69萬美元)。政策前，二套房最高比率（認購非普通住宅）為70%，即首付款需要350萬元。而按照現在新政策，若納入到首套房的認定範疇，那麼首付款大約需要175萬，相當於房價款的35%。

報導說，陳文靜指出，各地也將加速落地降低首付比率、降低二套房貸利率、降低存量房貸利率的相關舉措，政策暖風頻吹，核心城市房地產市場將迎來一波向上行情，「金九銀十」市場可期。

根據中指監測，除了一線城市外，目前武漢、中山、惠州、東莞、成都、重慶等城市已明確發文執行首套住房「認房不認貸」，短期其他二線和三四線城市將全面跟進。

但據路透報導，有民眾直言，在經濟環境欠佳擔心會被裁員等因素下，「太害怕買房」；許多民眾想賣出舊房然後買新房，但找不到買家。

28歲在製藥公司任職的胡小姐不斷收到仲介來電，但她太擔心中國經濟放緩，即使近期政府接連出招重振經濟及房市，如調降首購房貸款利率等，都無法吸引她買房。

據報導，住在深圳的卓小姐已還完房貨，但沒有因為現在利率較低及所需的頭期款較少，而賣出現有房子再買新房。卓小姐說，因為她現在賺錢少了，不想冒險找新房，政府提振房市的措施對她並不吸引。