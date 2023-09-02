「認房不認貸」效應 北京樓盤宣布漲價 客戶連夜轉帳買房

北京「認房不認貸」後，有新盤連夜漲價。(取材自華夏時報)

首套「認房不認貸」政策已在多個城市落實，這項被視為萬眾期待的新政策是否有效刺激了中國房市？據報導，北京 官宣新政後，樓市就出現變化。已有樓盤宣布漲價，幾波客戶連夜當場轉帳買房。而存量房貸利率 下調，也減輕不少購房者的負擔，杭州有上班族因此少付總利息41萬元人民幣（約5.6萬美元），「激動地一夜沒睡好。」

華夏時報報導，嚴格限制樓市購買力的「認房又認貸」在多地暫時退出歷史舞台，北京有置業顧問表示，北京樓市已見反彈跡象。

「肯定是要漲價的，從明天開始上調2%。這都晚上了，好幾波客戶來了，現在當場就給轉帳。」當購房者或許還在猶豫究竟要不要出手時，9月1日晚，北京新房項目璀璨公元的置業顧問表示，已經有樓盤宣布漲價。

報導指出，對購房者來說，「認房不認貸」也降低了他們的經濟負擔。以北京無房有貸款 紀錄的購房家庭購買500萬元的房產為例，購買普宅首付最多可減少125萬元，非普宅則最多可減200萬元，房貸成本同樣下降。

另據都市快報橙柿互動報導，存量房貸利率下調落地，兩類人群受益尤其明顯。

一類是利率「站崗」的購房者。新杭州人小陳2021年9月買了一套蕭山市北的二手房，首套利率6.1%，此後LPR（貸款市場報價利率）多次下調，目前還在5.75%的利率高位。

「昨晚得知這個消息，激動地一夜沒睡好。」小陳說。按照此次存量首套房貸的調整辦法，調整後的貸款利率不能低於原貸款發放時所在城市的首套住房貸款利率政策下限。如果按照下限計算，原利率5.75%將降至4.2%，降幅1.55%。小陳的月供將從1萬4042元降至1萬2331元，每個月少了1711元，總利息少了41萬元。

還有一類就是置換人群。老杭州人于先生是2021年初買的房，配了部分理財產品，將二套利率談到了6.05%。買新房後賣舊房，目前住房是家庭唯一。根據存量房貸利率調整，原二套利率將降至4.2%的首套利率，減負明顯。