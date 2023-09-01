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本科年薪24萬較上期漲50% 椰樹集團招聘又刷屏

中國新聞組／北京1日電
椰樹集團招生，本科生月薪漲至2萬引熱議。（取材自快科技）
椰樹集團招生，本科生月薪漲至2萬引熱議。（取材自快科技）

靠「我從小喝到大」奇葩廣告翻紅的海南椰樹集團，日前發布名「椰樹集團培養正副總經理學校第六期招生」的招聘啟事，相比第五期招生，第六期招生工資提高50%，上學第一年本科年薪24萬（人民幣，下同，約3.3萬美元），研究生年薪36萬，博士生年薪48萬，升任集團副總後，年薪從原來的108.69萬漲至155.27萬，消息一出立馬刷屏。

來源：YouTube

快科技報導，招生通知還顯示入學就有車、有房等等，此前有報導稱，有車有房指的是會配備兩人一間的宿舍房和新能源小車，且都是使用權。

據了解，在2019年、2021年，椰樹也發過類似的招生廣告，但先後被罰款20萬元和40萬元。

北京商報報導，飲料企業轉向直播戰場後，熱中流量的背後是國內市場競爭加劇，擦邊走紅的效果屢試不爽。

據報導，該報記者以應聘者的身分致電招生海報上的聯繫人，詢問薪資待遇，對方表示，「需要通過幾門考試，入職後達成具體的考核要求後，才能拿到相應的年薪，電話裡一下子講不清楚」。對方還表示，「公司薪酬分為幾個部分，一部分是工資，一部分是年終獎，還有一部分是人才獎」。

就在招生海報發布不久後，有網友吐槽，「總在被罰款的邊緣來回試探」、「第一眼還以為騙人去緬甸的廣告，仔細一看原來是椰樹，那沒事了」；也有網友表示，「就喜歡這個味道，5毛廣告貼又來了」。

北京 緬甸

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