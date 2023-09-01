中國月球載人飛船公開徵名 入選者可現場觀摩發射

載人月球探測任務新飛行器首次公開進行名稱徵集活動。（取材自央視）

中國載人月球探測工程登月階段任務已全面啟動實施，近日展開新一代載人飛船、載人月面著陸器的命名活動，這是中國首次向社會公開徵集載人月球探測任務新飛行器名稱。命名需體現中華傳統文化與現代科技的結合等特色，徵集截止日期為2023年9月30日24時。

央視新聞報導，據中國載人航天工程辦公室消息，「載人月球探測任務新飛行器徵名活動」主要為徵集新一代載人飛船、載人月面著陸器的名稱，需彰顯「大國重器」、「中國智造」的良好形象，注重單個名稱的內涵，且統籌考慮載人航天系列飛行器各名稱間的系統性、協調性和互補性等。

徵集活動條件要求等可登錄中國載人航天工程網專題頁面（https://www.cmse.gov.cn/hdjl/bszjhd/）查詢。最終入選方案作者將獲頒發紀念證書，並安排赴發射場觀摩載人航天發射任務。

據中國載人航天工程辦公室消息，中國計畫2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，形成獨立自主的載人月球探測能力，推動載人航天技術由近地走向深空。

載人登月任務的主要過程為：首先發射月面著陸器，月面著陸器在環月軌道停泊等待，然後再發射新一代載人飛船，飛船與著陸器在環月軌道交會對接。航天員從飛船進入著陸器，著陸器與飛船分離後下降到月面，航天員開展月面活動。之後，航天員乘坐著陸器起飛上升與飛船對接，航天員進入飛船。飛船與著陸器登月艙分離後，返回地球。

新一代載人飛船是在神舟飛船基礎上全面升級研製的新型天地往返運輸飛行器，採用模塊化設計，由返回艙和服務艙組成。兼顧近地空間站運營，具有高安全、高可靠、多任務支持、可重複使用的特點，登月任務可搭載3名航天員往返地面與環月軌道，近地軌道飛行任務可搭載7名航天員往返地面與空間站。

月面著陸器是中國全新研製的地外天體載人下降與上升飛行器，由登月艙和推進艙組成。主要用於環月軌道和月球表面間的航天員運輸，可搭載2名航天員往返，並可攜帶月球車和科學載荷，具有高安全、高可靠、落月精度高、適應月面環境能力強等特點，是航天員登陸月球後的月面生活中心、能源中心及數據中心，支持開展月面駐留和月面活動。