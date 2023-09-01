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她「撞臉」乾隆寵妃 網傻眼：給娘娘請安

中國新聞組／北京1日電
中國小紅書博主分享自己與純惠皇貴妃畫中容貌的對比圖。（取材自小紅書）
中國小紅書博主分享自己與純惠皇貴妃畫中容貌的對比圖。（取材自小紅書）

近日，中國一名小紅書博主自述，幾年前她在網上第一次看到清代「純惠皇貴妃」畫像時驚呆了，因為發現自己竟和畫中人異常神似。她將自己和純惠皇貴妃的照片對比圖發在網上，讓大批網友也驚呼「太像了」，「難道真的有轉世？」還有人直接「給娘娘請安」。

據香港01獨家報導，小紅書博主「小黎寶」發文自述，幾年前她第一次在網上看到純惠皇貴妃畫像在2015年時以1.37億港元成交，刷新中國御制肖像世界拍賣紀錄的新聞，一看畫中人嚇到了：「怎麼這麼像？」她進一步比對發現，左右臉的位置、左右眼睛的傾斜程度，甚至鼻背骨骼、臉頰肌肉的紋路也一樣。

她特別將幾張相似度高的對比圖放在網上，引來許多網友圍觀，不少網友看後亦表示非常相似。有網友說「連鼻孔歪的都一樣，娘娘我給你先請個安」、「請告訴我這不是AI，這簡直扒下來的一樣」、「你是我見過最像的」、「救命…可能你就是她的轉世…」，也有網友猜測「妳們應該有同一個女性祖先」。

純惠皇貴妃畫像。（取材自微博）
純惠皇貴妃畫像。（取材自微博）

「小黎寶」補充表示，她是北京人，漢族，父親家從清朝初年就在北京，母親家是蘇州人。

而翻查公開資料顯示，純惠皇貴妃（1713年6月13日-1760年6月2日），蘇佳氏，是蘇州平民蘇召南之女。初為漢族民籍出身，後為正白旗包衣第五參領第三旗鼓佐領下人。24歲時被冊封為純妃，過世後追謚號為「純惠皇貴妃」，享年48歲。

報導引述北京故宮博物院研究館員林姝指出，純惠皇貴妃頗受乾隆寵愛，是潛邸眾妃中最值得關注的一位，也是乾隆後妃最早的漢人妃嬪。她在乾隆4年成為漢人妃嬪中最早入旗者，隸正白旗，先後生育二子一女。其封號依次為格格→嬪→妃→貴妃→皇貴妃→諮純惠皇貴妃，一生堪稱乾隆朝妃嬪晉秩的縮影。

乾隆25年4月，純惠皇貴妃去世不久，乾隆皇帝曾作過一首御制詩，感慨潛邸舊人已失大半，發出「重華舊侶剩無何」的歎息，又特別在此句下註明「近又有純惠皇貴妃之事，也重華宮時舊人也」，顯然是對純惠皇貴妃的悼念之作。

澎湃新聞報導，純惠皇貴妃生育皇三子永璋、皇六子永瑢與和碩和嘉公主。她的位號晉升與皇子、格格的出生關係密切，可見她頗受寵愛的程度。乾隆30年以前，皇帝曾命郎世寧與助理為嬪妃畫像，畫中她穿著金黃色吉服冠袍，神色端重，面帶微笑，顯得優雅美麗。

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