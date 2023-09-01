暑期瘋旅遊 超8200萬人次出入境 兩個月就簽發了342萬本護照

國家移民管理局31表示，今年暑期超過8200萬人次出入境。圖為洛陽市公安局出入境管理窗口移民管理警察為暑期學生辦證提供專場服務。（取自央廣網）

澎湃新聞報導，中國放寬新冠疫情 管制、重開國門後的首個暑期，共錄得超過8200萬人次出入境，出入境流量同比大幅增加。

國家移民 管理局表示，中國公民出入境證件辦理需求不斷攀升。據國家移民管理局數據，自7月1日至8月29日，全國公安機關出入境管理機構共簽發普通護照342萬本、往來港澳台通行證及簽注1858萬5000本次，環比分別上升7.1%和27.5%。

全國邊檢機關共查驗出入境人員8241萬3000人次，日均139萬7000人次，環比增長19.88%。

同時，暑期共查驗出入境交通運輸工具411萬9000架（艘/列/輛）次，日均查驗7萬架（艘/列/輛）次，環比增長6.85%。

國家移民管理局新聞發言人表示，為應對暑期「辦證熱」和出境遊高峰，國家移民管理局部署指導各地公安機關出入境管理部門科學部署警力，增開辦證窗口，延長服務時間，最大限度滿足民眾旅遊、留學等辦證需求。同時，對因重要商務活動、參加重要會議以及赴境外就醫等緊急事由需出境的，為申請人提供加急辦證、集中辦證等服務。

中國文化和旅遊部辦公廳8月10日宣布恢復第三批中國公民出境團隊旅遊業務後，出境團隊遊目的地由60個擴展至138個，出境游的進一步放開，旅遊市場再迎利好。