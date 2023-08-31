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發福遇嘲 東奧冠軍管晨辰：不減肥，反正該吃該喝

中國新聞組╱杭州31日電
管晨辰說，東京奧運會是自己的高光時刻，現在沒有當時的狀態了，但還可以做自己想做的事情。(取材自澎湃新聞)
管晨辰說，東京奧運會是自己的高光時刻，現在沒有當時的狀態了，但還可以做自己想做的事情。(取材自澎湃新聞)

曾因招牌動作「袋鼠搖」走紅網路的奧運體操冠軍管晨辰，遭遇「外貌攻擊」，被批評退役後身材走樣，她面對惡評笑笑回應，這也是成長，「我不打算減肥，反正該吃吃該喝喝」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，管晨辰是2020年東京奧運女子平衡木項目冠軍，也是當年中國體操隊中年齡最小的選手，參賽時還不滿17歲。2022年，管晨辰被保送至浙江大學就讀。

報導指出，「得了冠軍後飄了」、「退役後發胖」等大量言論充斥管晨辰的評論區，有很多是嘲諷甚至是攻擊。對此，管晨辰坦言，自己沒有減肥的打算，她表示，每個運動員都會胖，因為之前油鹽控制得很嚴格，對此不了解的人，可能怎麼解釋都沒用。

管晨辰曾因招牌動作「 袋鼠搖」走紅。(取材自九派新聞)
管晨辰曾因招牌動作「 袋鼠搖」走紅。(取材自九派新聞)

管晨辰說，東京奧運會是自己的高光時刻，現在沒有當時的狀態了，但還可以做自己想做的事情。 「它是我的榮譽，不會是我的枷鎖，是我前進的動力。」

管晨辰。(取材自微博)
管晨辰。(取材自微博)

管晨辰進一步說道：「我從小體形就是屬於胖胖的，肉嘟嘟的，在體操這領域，我真的算胖的了。」她豁達表示，那些攻擊她的人想說就說，「因為把嘴巴說禿嚕皮了，也不會影響到我的生活」。

據報導，管晨辰是湖北石首人，中國女子競技體操運動員，2012年11月由寧波體育運動學校輸送至浙江省隊，2017年進入國家體操隊。她曾代表中國參加2020年東京奧運，拿下女子平衡木項目金牌，並聯同隊友獲得女子團體項目的第七名。

管晨辰。(取材自瀟湘晨報)
管晨辰。(取材自瀟湘晨報)

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