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華為轉讓多枚姚安娜商標 任正非再一次為女兒開小灶？

中國新聞組／北京31日電
姚安娜在2021年出道。（取材自微博）
姚安娜在2021年出道。（取材自微博）

華為技術有限公司所持有的多枚「姚安娜」等商標，近期已被轉讓至法定代表人為姚思為（姚安娜本名）的深圳安納影視音樂工作室。華為創辦人任正非曾於2021年就華為註冊「姚安娜」商標事件稱這是他第一次「公權私用」，隨著註冊及轉讓商標增多，話題再登上熱搜，有網民表示理解，也有網民批與其讓華為給她開小灶，不如請姚安娜拿出成績，用實力說話。

每日經濟新聞報導，企查查App顯示，華為技術有限公司除將所持有的多枚「姚安娜」商標成功轉讓至深圳安納影視音樂工作室，商標分類包含日化用品、通訊服務、科學儀器等，「姚思為、YAO SIWE、YAO ANNA、ANNABEL YAO」等多個商標也已被同步轉讓給深圳安納影視音樂工作室。

「姚安娜」商標轉讓信息。(取材自每日經濟新聞)
「姚安娜」商標轉讓信息。(取材自每日經濟新聞)

企查查顯示，該工作室成立於2021年9月，法定代表人為姚思為，出資額10萬元，經營範圍包含文藝創作、演出經紀、廣播電視節目製作經營等。

據中國商標網官網，2021年，華為申請「姚安娜」商標獲批，商標專用權期限為2021年10月21日至2031年10月20日。此次申請註冊的「姚安娜」商標申請人均為「華為技術有限公司」，成功獲批的商品及服務類別包括（不限於）信息傳送、移動電話通信、整形外科、化妝師服務、園藝、蒸汽浴、咖啡館、餐廳及動物寄養等多項類別。

上游新聞報導，2021年曾有網民爆料稱，當時個人和機構以「姚安娜」為商標名稱進行商標申請的有多達4000餘條紀錄。今年8月30日，以「姚安娜」搜索仍有2105條商標信息，其中已註冊的有1478條。

深圳安納影視音樂工作室已擁有「姚安娜」、「姚思為」及其相關的拼音、英文商標達145件，商標狀態全部為已經註冊。

公開資料顯示，此前曾有多方搶註姚安娜商標，華為公司於2021年1月提交姚安娜商標申請。2021年2月3日，華為在內部論壇「心聲社區」曾就註冊商標一事發布相關說明稱，若自己不註冊，商標會被持續的惡意搶註，有許多不利的地方。此外，說明中強調，任總是第一次公權私用，為此向全體員工道歉。

姚安娜在2021年出道。（取材自微博）
姚安娜在2021年出道。（取材自微博）

公開資料顯示，姚安娜，1998年1月14日出生，中國女歌手，本科畢業於哈佛大學電腦工程和統計數據專業。2021年1月10日，姚安娜簽約天浩盛世，1月14日在個人微博上宣布出道。

姚安娜 華為 咖啡

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