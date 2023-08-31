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應戰ChatGPT 百度「文心一言」獲批上線

中國新聞組／北京31日電
百度文心一言(Ernie Bot)在30日獲批上線，向全社會開放。（取材自官網）
百度文心一言(Ernie Bot)在30日獲批上線，向全社會開放。（取材自官網）

百度文心一言(Ernie Bot)在30日獲批上線，向全社會開放。據了解，目前，用戶已可以在App Store和安卓應用商店下載APP或通過文心一言官網直接體驗。據悉，百度還將開放一批經過全新重構的AI原生應用，讓廣大用戶充分體驗生成式AI的理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力。

紅星新聞報導，今年3月16日，文心一言開啟邀測；作為全球大廠中首個發布的生成式AI產品，文心一言的基礎模型文心大模型早在2019年就在中國率先發布，近期升級的文心大模型3.5也持續在十餘個國內外權威測評中位居第一。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，當文心一言向數以億計互聯網用戶大規模開放服務後，能夠獲得大量真實世界中的人工反饋，這將進一步改進基礎模型，並以更快速度叠代文心一言，創造更好的用戶體驗。

據業內人士透露，8月30日北京市正式通知抖音（雲雀）、百度（文心一言）、百川（王小川）、清華（智譜華章）、中科院（紫東太初）通過備案，可以正式上線。不過這批企業都在北京，「前幾天剛下發新的評估模板，北京走得比較快點，這批名單都是北京的」，知情人士稱。

彭博報導，中國批准第一批向公眾推出的生成式人工智慧 (AI) 服務，讓百度等本土科技巨擘得以和OpenAI Inc.、微軟 (MSFT-US) 等公司公開競爭。

報導指出，對中國剛起步的AI產業來說，此舉是一個里程碑。自OpenAI 的ChatGPT推出以來，這些產業已投入數十億美元開發能夠與微軟和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的Google等公司競爭的服務。

有鑑於AI 技術的變革性，北京政府認為 AI在商業和政治上都是必要的。今年3月，百度推出文心一言，迄今為止搶盡鋒頭，但自那以後阿里巴巴和騰訊控股也加入大批新創公司的行列，紛紛推出自己的大型語言模型。

AI 百度 北京

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