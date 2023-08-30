邀測5個多月 中國版ChatGPT「文心一言」全面開放

中國百度AI產品「文心一言」正式全面向用戶開放，30日ADR急漲3.11%。（取材自澎湃新聞）

自邀測5個多月後，百度 旗下中國版ChatGPT「文心一言」首批獲批上線，於8月31日0時全面開放。受消息刺激，百度ADR股價30最高漲5.5%至148.5美元的日高，終場收高3.11%至145.08美元為8月7日以來最高，今年來漲幅擴大到26.84%。

綜合中媒報導，目前，在百度網頁搜索中，已經出現「AI 對話」的選項，登錄後就可體驗。而百度還將開放一批經過全新重構的AI原生應用，讓用戶充分體驗生成式AI的理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力。

報導指出，近十年，百度已累計研發投入超過人民幣1400億元，成為全球為數不多的、有著應用、模型、框架、芯片四層全棧佈局的AI公司，實現端到端優化，並在各個層面都有領先業界的關鍵自研技術。

對此，百度創辦人李彥宏表示，當文心一言向數以億計網際網路用戶大規模開放服務後，能夠獲得大量真實世界中的人工反饋，這將進一步改進基礎模型，並以更快速度迭代，創造更好的用戶體驗。

此外，同樣於31日，百川智能也宣布，其大模型通過《生成式人工智能 服務管理暫行辦法》備案要向用戶開放，同樣可登錄拜度AI網站來體驗。

另，報導還指出，文心一言自3月16日啟動邀測。而文心一言的基礎模型文心大模型早在2019年就在中國率先發布。

據悉，百川智能成立於2023年4月10日，由前搜狗公司執行長王小川創立，核心團隊由來自搜狗、百度、華為、微軟、字節、騰訊等知名科技公司的AI頂尖人才組成。成立至今僅4個月，百川智能已相繼發布三款通用大語言模型。