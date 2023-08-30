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東莞學生「趴桌午休」收200 校方：合規定 不繳可回家睡

中國新聞組／北京30日電
東莞某學校老師通知家長，學生在學校午睡要收錢，此為示意圖。（取材自微博）
東莞某學校老師通知家長，學生在學校午睡要收錢，此為示意圖。（取材自微博）

「廣東東莞某學校學生趴在桌子午休每學期需收200元（人民幣，下同）」一事近日引發網友熱議。有網友說：這是什麼奇葩規定，小時候都是趴桌子上睡的，也有網友問：站著睡多少錢？校方回應，東莞市教育局下了文件，按照每天2元的標準收費，採自願原則，「學生也可以回家午休。」當地教育局已派工作組到學校實地調查，若發現違規收費，將聯合有關部門依法查處。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳截圖中，老師發信息給家長，「學生午休方式有三種：趴睡（每生每期200元）；教室午休墊躺平（每生每期360元）；午休室床位（每生每期680元）」，該信息引發網友熱議，「我們上學時候經常趴在課桌上睡覺，從來沒聽過要收費」。

校方表示，事情屬實，是教育局規定的，200元屬於管理費，而且這個費用是自願的，還說明學生可以選擇回家午睡。

東莞市發改局表示，收費是今年3月經過當地教育和發改部門批准，根據當時發布的通知，「在校午休服務的收費標準為：無固定床位的每生每天2元；無固定床位躺平的（包括帶平躺功能課桌椅、使用被墊等）每生每天3元；有固定床位的每生每天5元」。

廣東省教育廳回應：「收取午託費用是合理的，孩子在學校，老師是要花費時間去看護的，這些錢實質上是要給到老師的補助，收取的是午托（費）是個託管的費用實際上。（省廳）對於午托午睡是沒有一個具體定價的，因為我們省內各地經濟發展水平各不相同，沒有說每個市都要遵循一樣的午托價格。」

東莞教育專席工作人員表示，針對虎門捷勝學校收午休費用的情況，教育局已派工作組到學校實地調查，若發現有違規收費的問題，將聯合有關部門依法查處。

網友評論，「這就像買校服一樣，沒有校服就不讓進校門。校方的作法等於是變相逼迫家長付錢」、「想錢想瘋了，義務教育早已不是義務教育」，還有人痛批，「呼吸學校空氣要錢嗎」、「誰還敢生孩子啊」。

收費通知。（海報新聞）
收費通知。（海報新聞）

教育局

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