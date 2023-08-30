我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

獻花、紅布條…徐州1醫院為CT設備辦「退役儀式」

中國新聞組／北京30日電
徐州醫科大學附屬醫院醫療人員為CT舉辦退役儀式。（取材自微博）
徐州醫科大學附屬醫院醫療人員為CT舉辦退役儀式。（取材自微博）

電腦斷層攝影（Computed Tomography，CT）是協助醫師診斷病患病情的重要儀器之一。近日網路上流傳一張醫院醫護為一台將被汰換的CT儀器舉行「退役儀式」的照片，引發熱議。照片中掛的布條顯示為徐州醫科大學附屬醫院，對此，該醫院醫師表示，最近的確是換了一台CT。

新黃河報導，據網傳圖片顯示，現場牆上懸掛著「徐醫附院全球首批雙源CT Definition退役儀式」的條幅，一台西門子CT設備前貼有「雙源CT Definition 2008-2022退役留念」字樣，並放有蛋糕和花籃，有多名醫護人員現場圍觀。

徐醫附院CT相關科室醫師受訪時，證實照片的真實性，並表示，「那台是退了，換了，換了一台Force」。

報導指，據徐醫附院官網2009年刊登的文章，退役的CT是在2009年時投入使用，當時是蘇北地區首台世界上最先進的雙源CT，「提高了醫學影像對心血管疾病診斷的效率與信心，擴大了CT的臨床適應證，也明顯提高了患者接受檢查的舒適性」，「雙源CT在心臟成像上具有極為突出的優勢，可顯示更多心臟結構的細節，同時還能替代有創的DSA對心血管疾病進行診斷與術後隨訪。為更早期的診斷、更快速的評估和更精確的隨訪提供了必要的工具」。

心血管疾病 醫學

上一則

涉612基金援海外流亡者 港再拘醫生、社工

下一則

玩吹奶、滿地避孕套…港大護理系迎新營再爆8宗罪

延伸閱讀

日本研究：睡前刷牙 有助心臟健康

日本研究：睡前刷牙 有助心臟健康
劉真「心雜音」發現心臟問題 高雄榮總：聽心音找心病

劉真「心雜音」發現心臟問題 高雄榮總：聽心音找心病
NBA／詹姆斯聲明兒子有先天心臟缺陷 堅信他能重返球場

NBA／詹姆斯聲明兒子有先天心臟缺陷 堅信他能重返球場
傳奇摔角選手外耶特心臟病發 享年36歲 巨石強森心碎發文

傳奇摔角選手外耶特心臟病發 享年36歲 巨石強森心碎發文

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)

赴日旅遊涼了 十一長假掀退團潮 中國業者營銷計畫暫停

2023-08-28 02:30

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物