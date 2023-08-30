獻花、紅布條…徐州1醫院為CT設備辦「退役儀式」

徐州醫科大學附屬醫院醫療人員為CT舉辦退役儀式。（取材自微博）

電腦斷層攝影（Computed Tomography，CT）是協助醫師診斷病患病情的重要儀器之一。近日網路上流傳一張醫院醫護為一台將被汰換的CT儀器舉行「退役儀式」的照片，引發熱議。照片中掛的布條顯示為徐州醫科大學附屬醫院，對此，該醫院醫師表示，最近的確是換了一台CT。

新黃河報導，據網傳圖片顯示，現場牆上懸掛著「徐醫附院全球首批雙源CT Definition退役儀式」的條幅，一台西門子CT設備前貼有「雙源CT Definition 2008-2022退役留念」字樣，並放有蛋糕和花籃，有多名醫護人員現場圍觀。

徐醫附院CT相關科室醫師受訪時，證實照片的真實性，並表示，「那台是退了，換了，換了一台Force」。

報導指，據徐醫附院官網2009年刊登的文章，退役的CT是在2009年時投入使用，當時是蘇北地區首台世界上最先進的雙源CT，「提高了醫學 影像對心血管疾病 診斷的效率與信心，擴大了CT的臨床適應證，也明顯提高了患者接受檢查的舒適性」，「雙源CT在心臟成像上具有極為突出的優勢，可顯示更多心臟結構的細節，同時還能替代有創的DSA對心血管疾病進行診斷與術後隨訪。為更早期的診斷、更快速的評估和更精確的隨訪提供了必要的工具」。