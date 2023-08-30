「再見，最愛的籃球」 易建聯宣布退役 奮戰21年、打過NBA

易建聯在NBA共打了五個球季。（歐新社）

「再見啦，我最熱愛的籃球」，中國男籃球員易建聯29日深夜在微博 宣布退役，結束21年職業生涯。隨著易建聯告別賽場，被球迷稱為「08黃金一代」的北京奧運 中國男籃12名隊員已全部退役，網友感嘆「青春落幕了」，國際籃聯官方微博則發文：「與一個時代揮手作別。」

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易建聯16歲在廣東男籃開啟職業生涯，2007年參加NBA選秀，首輪第六順位被密爾瓦基公鹿選中；易建聯是中國第四進軍NBA的球員，輾轉效力5個賽季，打了272場例行賽，場均7.9分4.9籃板，命中率40.4%，三分命中率33.3%，罰球命中率78%，個人單場得分紀錄為31分，單場籃板紀錄為19個。

易建聯返回中國男子籃球職業聯賽（CBA），憑藉強大統治力迅速稱霸；易建聯CBA生涯打了625場比賽，三次CBA總冠軍賽最有價值球員、七次CBA總冠軍；總計得到12781分，抓下6159籃板，五次CBA例行賽最有價值球員，都是史上最多。可說是姚明之後，中國最偉大的球員。

易建聯連續六年入圍「福布斯中國名人榜」「中國最具影響力的100位名人」名單，同時曾任2012年倫敦奧運開幕式上中國代表團的旗手。

中新網報導，隨著易建聯告別賽場，被球迷稱為「08黃金一代」的2008年北京奧運中國男籃12名隊員全部退役，這支球隊在當屆奧運上進入八強。他們是：姚明、王治郅、杜鋒、王仕鵬、朱芳雨、王磊、劉煒、孫悅、李楠、張慶鵬、陳江華、易建聯。

談及易建聯之於中國籃球的意義，大體分為兩部分：中國男籃的「老大哥」，廣東男籃的「定海神針」。新京報報導，從雅典到里約，易建聯四次身披國家隊戰袍出征奧運。2004年和2008年，他兩度幫助球隊躋身奧運前八名。作為中國男籃「08黃金一代」，易建聯在北京奧運隔扣安東尼的畫面，至今仍被視為經典。

即將年滿36歲的易建聯在上賽季CBA聯賽狀態下滑，「看易建聯上場，看一場少一場」，當時，球迷們對於他的退役已有心理準備。