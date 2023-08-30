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「現金刺激」婚育 美國之音：習近平不贊成

中國新聞組／北京30日電
浙江省杭州市婚姻登記處的一對新人在情人節登記結婚。（路透）
浙江省杭州市婚姻登記處的一對新人在情人節登記結婚。（路透）

中國面臨人口快速下降危機，各地政府不斷出台各種刺激措施。據美國之音報導，浙江常山縣政府提供現金獎勵是比較大膽的做法，因為北京當局似乎非常不贊成向民眾提供金錢激勵，主要源於中國國家主席習近平認為這樣做會使中國成為西方式的福利國家。

報導指出，從新冠疫情中國嚴厲封城，各地經濟凋敝，政府始終沒有提供過任何金錢補貼；2021年7月鄭州嚴重洪水災害，到近期的北京和河北等地的特大暴雨，災民們也沒有得到政府提供的任何直接現金補償。

據報導，華爾街日報近日發表的一篇報導說，中共不願給老百姓發放現金補助，主要源於習近平認為這樣做會使中國成為一個西方式的福利國家，而西方的福利政策只會助長老百姓的懶惰。

習近平在8月16日出版的中共機關刊物「求是」雜誌發表文章，指出中國政府希望避免採取更加西化的刺激政策，敦促人們保持「耐心」，強調需要避免效仿西方的增長模式。

新加坡國立大學東亞研究所長郝福滿（BertHofman）表示，這主要是意識形態問題，「習近平曾多次表示，中國不應建設西方式的福利國家」。

報導表示，因為習近平擔心福利主義會養懶人，與習近平過往的經歷有關。文化大革命期間習近平經歷很多艱難困苦，曾住在窯洞裡和民眾一起挖溝渠，促使他形成艱苦奮鬥會帶來繁榮的觀念。

據報導，很多網友對常山縣這種鼓勵年輕人早婚的做法也不看好，他們說，1000元對於在高度競爭的社會環境中撫養孩子所需要的高昂費用相比微不足道。

習近平 福利 北京

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