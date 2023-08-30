浙江常山推適齡婚育 女25歲以下夫婦獎千元

浙江省常山縣宣布，向女方25歲以下的新婚夫婦發放1000元。圖為今年七夕，四川的一場集體婚禮。(新華社)

中國2022年出現61年來首次人口負成長，地方政府頻出招催婚催生。浙江省常山縣日前宣布，向女方25歲以下的夫婦發放人民幣1000元（約140美元）獎金，以提倡適齡婚育。重慶也出招，9月起申領生育津貼不再需要結婚證。據了解，全中國多地已優化調整生育保險 經辦服務有關事項。

中新網引述「常山發布」微信 公眾號訊息指出，浙江省常山縣近日印發名為「常山縣優化生育政策的若干措施（試行）」的文件。文件中除提倡適齡婚育，並針對雙方均為初次結婚登記、且女方年齡在25歲及以下、而夫妻至少一方為常山戶籍者，給予1000元獎金。

不過，網友對1000元獎金似乎不領情。有網友在微博嗆「1000？搞笑呢！」。不少網友紛表示，「該結婚的結婚，不想結婚的1000元也沒有什好結婚的」、「又亂花納稅人的錢」、「怎麼不鼓勵男方也早婚，年輕男孩子也比老男人好生養吧」。

另據澎湃新聞報導，據重慶市醫療保障局網站28日消息，重慶市醫保局近日印發「關於優化生育保險經辦服務有關事項的通知」稱，9月1日起，對參保人員申領生育保險相關待遇，不再收取生育服務證、再生育服務證、結婚證。

消息一出，引發正反兩面回應。不少網友表示不妥，質疑這是鼓勵單親家庭。

但也有人表支持，「能和其他媽媽一樣正常申領生育津貼，這對我們單身媽媽來說不僅意味著經濟補貼的增加，也意味著我們女性的生育權、每一位媽媽和孩子的合法權益得到進一步保障。」湖南株洲的未婚媽媽秦云（化名）在依照正常程序申領到生育津貼後，喜悅之情溢於言表。

近年中國結婚人數持續減少，2022年只有683.3萬對結婚，除較2021年減少80萬對，更創下公布統計以來37年新低。分析指出，結婚人數快速下降的原因包括婚育年齡推遲、適婚人數減少、思想觀念變化，2022年則再加上疫情 影響等多個方面。結婚人數大幅減少，對中國未來出生率特別是一孩出生率產生重大影響。