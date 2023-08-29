王莉挺過「白酒院士」風波 當上茅台集團二把手

王莉成為貴州茅台集團新任總經理，也是該集團首位女掌舵人。(取材自茅台集團官網)

曾經陷入「白酒院士」風波的王莉，成為貴州茅台集團新任總經理，也是集團首位女掌舵人，她也是貴州茅台罕見從普通技術員成長為集團經理人的例子。

北京 日報報導，技術員出身的王莉是茅台集團首位女性總工程師，出任「二把手」之前就得到過外界高度關注，她曾獲中國國家技術發明二等獎、中國國家釀造高級評酒師、中國輕工業聯合會「大國工匠」等榮譽，並一度入選中國工程院增選院士名單。

公開資料顯示，1972年10月出生的王莉，1994年從西北輕工業學院食品工程系食品工程專業畢業後，就被分配到茅台酒廠任科研所分析員，在該崗位一幹就是6年。2000年起，王莉一路被提拔，從貴州茅台技術中心分析室主任、副總工程師、總工程師到副總經理，再到如今茅台的「二把手」，彈指間，王莉已經在茅台度過29年時光。

據報導，王莉曾被推選為2021年中國工程院院士貴州省候選人，此事一度引起軒然大波，王莉也被網友調侃為「白酒院士」、「醬香型人才」。後來，中國科協回應媒體稱，王莉是貴州省科學技術協會的擬推薦人選，但最終貴州科協並未提交王莉的推薦材料。

王莉的研究領域主要集中在醬香型白酒、固態發酵、代謝產物、白酒分析檢測 等，先後獲得國家技術發明二等獎、輕工行業「大國工匠」、國務院 特殊津貼專家、國家白酒評委及國家釀造高級評酒師等榮譽稱號。

有業界人士透露，王莉為季克良的徒弟，是季克良在茅台的「技術接班人」。季克良曾提到：「茅台技藝是中國白酒技藝的活化石」。而這樣的技藝需要傳承需要保護，就離不開「師帶徒」的模式。

「技術派」也能體現茅台對產品質量、品控等方面的堅守。