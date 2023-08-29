13室2廳6衛的上海豪宅拍出2.85億 這個大佬被指「撿漏」

位於上海知名「華洲君庭」的一棟法式別墅，被私募基金大佬以2.85億人民幣買下。(阿里拍賣平台官網截圖)

上海豪宅市場再現天價成交，根據阿里拍賣 平台，上海市一棟豪宅以2.85億元(人民幣，下同，約4000萬美元)被競價拍下，買家是知名量化私募基金明汯投資 的董事長裘慧明；中介還說，買家實屬撿漏(便宜價錢買到值錢物品)了。

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每日經濟新聞報導，這棟豪宅位於上海浦東知名小區「華洲君庭」，拍賣公告顯示，該住宅起拍價2.21億元，相當於評估價3.2億元的七折，經30次競買後，最終以2.85億元的價格成交，超起拍價6400萬元。

報導指出，在上海，華洲君庭號稱「滬上第一豪宅」，坊間甚至有「西有檀宮，東有君庭」說法。小區一共僅21套獨棟別墅，每棟占地5畝，建築風格就有7種之多，建築面積在1300至1400平方米之間，諸如超1000平方米花園、游泳池、按摩池、室內電梯等都是每棟的標配。

此次拍賣標的為獨棟花園別墅，法式風格，地上兩層，建築面積1300.84平米，有13室2廳6衛2廚，成交價每平方米約21.94萬元。2021年9月7日，該小區另一住宅曾以3.15億元法拍成交，一度創下網路拍賣單套住宅成交價之最。上海豪宅中介表示，2.85億成交，買家實屬撿漏了。

澎湃新聞報導，買家裘慧明為美國賓夕法尼亞大學物理學博士、碩士，復旦大學物理學學士，投資經驗超過20年，曾任HAP Capital資深基金經理，任職過瑞信等投資銀行，他創始的明汯投資，曾是中國第一家突破千億人民幣規模的量化私募，目前管理規模超過700億，是國內資產管理規模最大的量化機構之一。