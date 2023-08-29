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終於全面鬆綁 中國30日起取消入境新冠篩檢

中國新聞組／北京29日電
中國外交部發言人汪文斌宣布，自8月30日起，入境中國的旅客不再需要於入境前進行新冠病毒篩檢。（中新社）
中國外交部發言人汪文斌宣布，自8月30日起，入境中國的旅客不再需要於入境前進行新冠病毒篩檢。（中新社）

中國外交部發言人汪文斌昨天宣布，8月30日起，前往中國的人員無需進行入境前新冠病毒核酸（PCR）或抗原（快篩）檢測。這顯示中國已全面鬆綁疫情管控。

其實在昨天宣布前，中國已不要求入境旅客登機前進行核酸檢測，只需有48小時內的快篩檢測即可。全面鬆綁消息一出，還引起中國網友狐疑說：「原來這麼久還沒取消嗎？北韓前天都取消了」；「我以為是2022年的新聞」。

中國是在去年12月初開始鬆綁防疫措施，放棄原本採取的「動態清零」政策。今年初進一步將新冠疫情降級為「乙類乙管」，民眾感染也不用隔離，但入境中國前仍要做病毒核酸或快篩。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅指出，這表明中國完全走出新冠疫情防控政策，這是人員往來便利化，與國際接軌，更好融入全球化發展的一個重要前提條件，在某種程度上亦可謂是疫後的中國再次擁抱世界；相關措施的實施相信將對進一步吸引國際人才、促進外貿外資發展，推動恢復旅遊業發展具有重要積極作用。

中國文旅部日前宣布，恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括日本、南韓、美、英、德、澳等國。中國駐日本、德國、義大利和瑞士等國的使領館日前也發布通知，對部分符合條件的商務、旅遊、探親、過境、乘務類中國簽證申請人可免採指紋。

檢測 疫情 日本

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