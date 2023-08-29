入境中國注意了 行李若被加「海關鎖」須受檢

旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

近日中國各地的國際機場旅客們在轉盤處等行李時發現，「好多箱子被加一把海關鎖」，還有封條註明「行李已被海關監管」；據「微悉尼」公眾號報導，這是中國海關採取「先期機檢」檢查托運行李，有問題的行李必須向海關申報並接受檢查，擅自開啟「海關鎖」會發出警報聲，還會挨罰。

不少網友在社交媒體上分享：「沒想到取行李的轉盤上好多箱子都被加了一把海關鎖。」封條上醒目地寫著：「您的行李已被海關監管，請主動向海關申報並接受檢查，擅自開啟或損毀海關封志將負責任！」

海關鎖離開監管區 會發出警報聲

據報導，在北京 大興國際機場、成都天府機場、天津機場等，這些顯眼的黃色封條和大鎖無一例外地出現在轉運盤上。還有網友分享稱，不少經由上海國際機場入境的乘客被查驗行李，上海浦東機場不僅嚴查海外行李入境，而且讓所有人全部開箱排隊等待過機審核，僅一個航班就抓了100多人。

旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

除了上海，還有落地成都的網友爆料：「凌晨5、6點也這麼檢查」；網友說，一旦海關鎖離開海關監管區，就會自動發出尖銳的警報聲，因此，當遇到箱子被「海關鎖」鎖住的情況，大家還是要老老實實帶著行李，前往海關監管通道處理。

托運行李進海關前 就經X光檢視

據了解，從中國境外帶肉製品屬違禁品，不過，但剛下飛機還沒過海關，怎麼行李就被發現問題？據報導，其實中國海關早前就開始試行「先期機檢」，就是旅客拿到托運行李、進入海關前，海關部門透通過嵌入在航班分揀線上的新型X光設備及AI 識別軟件，遠程監管托運行李；由AI先行判讀X光圖片，判斷可能存在問題的行李。

報導指出，「先期機檢」採取「圖像判讀、分類布控、重點監管」的方式，能夠實現「全覆蓋、集中判、分類審、分級布」的監管無論是動植物、超出應稅額度的個人用品，還是槍支彈藥、管制刀具、毒品 ；虹橋機場海關業務監控科副科長也表示「細到一根針都一目了然」。因此，行李中一旦被機器識別出含有疑似有違禁、未申報品，行李就會被貼上封條，鎖上「海關鎖」。

中國的國際機場會將可疑行李鎖上海關鎖。（取材自X平台）

目前，中國的各個國際機場都運用「先期機檢」模式，自打這種模式實施以來，已查獲多起逃避海關監管的事件。據了解，中國海關禁止入境物品包括各種武器、彈藥及爆炸物品；偽造的貨幣及偽造的有價證券；對中國政治、經濟、文化、道德有害的印刷品、影片等；各種烈性毒藥等有毒有害物品；鴉片、嗎啡及其他能夠使人成癮的麻醉藥品、精神藥物；珍稀動植物產品；帶菌、害蟲及其他有害生物的動物、植物及其產品；來自疫區的以及其他能傳播疾病的食品、藥品或其他物品。