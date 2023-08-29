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中國金融圈傳風靡「摜蛋」遊戲 銀行家曝官員愛玩「我們就陪玩」

中國新聞組／北京29日電
「摜蛋」成為中產社交的新遊戲。(取材自微信公眾號「首席商業評論」)
「摜蛋」成為中產社交的新遊戲。(取材自微信公眾號「首席商業評論」)

近年來，隨著外國資金來源枯竭，中國銀行家和企業高管只能日益仰賴國內資本，如今，一種稱為「摜蛋」的撲克牌遊戲也成為金融家募資的手段。

中央社引述路透報導，這種撲克牌遊戲在中國已有數十年歷史，但近年在創投資本家之間變得非常流行，因為在富裕的華東地區，地方官員都相當喜愛這個遊戲。

一名遊說政府注資半導體、國防相關計畫的楊姓投資銀行家表示：「官員們都愛玩這遊戲，所以我們就陪著一起玩。」

這種遊戲的熱潮正逐漸席捲中國各地的企業界，部分原因是中國與最大貿易夥伴美國關係日益緊張，導致外資來源受限。

根據美國金融分析網站PitchBook.com的數據，美國對中風險投資總額已從2021年的329億美元，大幅下降至去年的97億美元。

過去幾年裡，中國國家主席習近平也在科技、房地產等領域展開打擊行動，顯示他希望政府在經濟中發揮更大作用，國內的私人資本也隨之減少。

由於投資前景黯淡，金融家開始將這種牌戲視為一種與掌握當地投資計畫資金官員建立「人脈關係」的方式，尤其是對海外投資者通常會認為風險過高的投資計畫。

楊姓投資銀行家指出，在金融界，「資訊就是金錢」，而「在一打就要好幾個小時的牌桌上，大家一定會互相聊天。在彼此信任之後，有時（官員們）就會說出一些有用的訊息」。

北京擔任股票經紀的余龍澤（Yu Longze，音譯）也說，這個月，他的老闆要求所有員工都必須學會打「摜蛋」。

經營一間私人俱樂部的黃姓商人說，「透過觀察一個人打牌的風格，你可以看出他是否聰明、是否具有攻擊性，或者有沒有團隊精神。這可以幫助你決定對方是否可以成為你的商業夥伴」，因此「摜蛋」成為官員和企業高管最喜歡的娛樂活動。

正如經典的橋牌，「摜蛋」由4名玩家分成2組進行。玩家需使用2副撲克牌，必須以更大的牌型壓制對方，最先把手中的牌出光者為勝，之後再計分升級。

不過，並非所有玩家都將摜蛋視為商業工具。許多人表示，玩摜蛋便宜、方便、刺激，而且讓他們有了社交活動。北京今年也開了第一家專門玩摜蛋的酒吧，顧客包括退休人員和想建立新社交圈的年輕專業人士。

在中國，官員通過玩紙牌或麻將收受賄賂屢見不鮮。不過，北京看來尚未對摜蛋風靡各地感到不安。今年，國家體育總局專門舉辦了全國摜牌（摜蛋）公開賽，進一步提高其普及力度。

早在2021年，長江商學院就推出了名為「摜蛋博弈策略與經營管理」的培訓課件，據說...
早在2021年，長江商學院就推出了名為「摜蛋博弈策略與經營管理」的培訓課件，據說是受江蘇某銀行邀請，特意為金融圈的客戶做的培訓講座。(取材自微信公眾號「首席商業評論」)

投資 北京 中風

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