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日排核汙水 中國漁民：財路斷 百萬人改養淡水水產

中國新聞組╱綜合報導
海洋捕撈漁民陷入了困頓。 （南方周末／視覺中國圖）
海洋捕撈漁民陷入了困頓。 （南方周末／視覺中國圖）

日本啟動福島核汙水排海計畫，突如其來的消息，讓中國百萬漁民的未來陷入了不確定當中；有在遼寧盤錦的海參養殖漁民擔心，未來中國海域也會遭自日本核汙水影響，這讓海捕40多年的他，不得不準備放棄700多萬人民幣的海參養殖投資，轉型養淡水水產，他說：「日本把我財路給斷了」。

南方周末報導，在遼寧盤錦養殖海參的漁民代陽一家，原本為了出海準備一個多月，重新檢修發動機，還招募一批新的船員；沒想到，日本政府宣布8月24日福島核電站核汙水排入大海，突如其來的消息打亂了這個普通中國漁民持續了40多年的海捕生涯。代陽很擔心未來還能在海上待幾年，「按照專家的推測，240天後，福島海水就到中國了，那時候怎麼辦？」

2022年，中國海洋捕撈產值2488.91億元，其中海水養殖產值4638.84億元。從事海洋捕撈的漁民超過100萬人，他們都和代陽一樣，未來陷入了不確定當中。 遼寧盤錦是國內重要的海參養殖基地，已經養了十幾年海參的張亮正在考慮轉行。

據報導，張亮說，以往好年頭能賣個七、八百萬，但是等秋天出完這一批海參以後，他擔心未來中國海域也會遭到來自日本核汙水的影響，「日本把汙染投到海裡了，把咱中國海域的海鮮都汙染了，沒有人吃我們的海鮮，我們賣給誰？」張亮打算放棄過去在海裡的700多萬硬件投入，「養點淡水的，我這塊離盤錦近，整點盤錦河蟹，等於小日本把我財路給斷了」。

代陽及他的父親卻不知何去何從，「我從小沒上過學，不識字，除了打魚，別的我都不會」。

一名來自廣東茂名電白小漁村的漁民則表示，自己有10年趕海、打魚生活經歷，以海為生。目前日本核汙水排海對他們並沒有什麼影響，自己正常生活，沒什麼好擔憂的。

日本 核汙水 投資

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