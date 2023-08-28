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已考15次 高考釘子戶唐尚珺 決定復讀再戰一年

中國新聞組／北京28日電
「高考釘子戶」唐尚珺。（視頻截圖）
「高考釘子戶」唐尚珺。（視頻截圖）

高考釘子戶」唐尚珺28日表示，已選擇繼續復讀，將於9月中旬去復讀學校報到。「如果就此放棄，感覺太可惜了。但明年廣西高考迎來新改革，挑戰很大，我要做好心理準備。」

新京報報導，唐尚珺出生在廣西防城港市上思縣公安村，從2009年至今參加過15次高考。過去14年，最初的成績只夠專科，第五次高考時唐尚珺過了一本線。他曾被中國政法大學、廈門大學、廣西大學、重慶大學、上海交通大學等高校錄取，但都放棄了，選擇繼續復讀。

唐尚珺今年高考成績總分594分，超過廣西理工類一本線119分。錄取結果出來前，唐尚珺曾對外界表示無論結果如何，今年一定會去上大學，結束15年高考之路。考慮到就業年齡限制，他只選擇了師範向專業；不料四個志願均被退檔。因一本補錄專業不合適，但又不甘心上二本，他放棄了補錄。「沒想到今年師範向專業這麼火，我原本打算今年去上大學，結果大學也上不了，真的是天意弄人。」

唐尚珺說只因自己執念太深，讓他深陷「泥潭」，進退兩難。「有時候躺在宿舍裡，看著床板，我會有一種後怕的感覺，怎麼這麼多年還在學校宿舍裡，像做了一個很長的夢。」

他一方面很堅定，對於未實現的清華夢，「不甘心、不服氣、放不下」；另一方面，他也不掩飾自己的無奈與割裂：「我最愧對老媽，四年太漫長了，前幾年我曾想過大學也不讀了，直接回老家搞養殖。」

此前遭遇退檔的他曾一度猶豫未來的選擇，他說兩條路各有利弊：「如果就此放棄，回家務農，那之前十幾年的努力將付諸東流。如果再戰一年，明年是新高考改革第一年，挑戰很大。」

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