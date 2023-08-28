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圖書館改建 床貼著床 河南中學「方艙版」宿舍竟住116人

中國新聞組／北京28日電
河南安陽湯陰一中將圖書館改造成女生宿舍，裡面擠了116人，引發安全質疑。（視頻截圖）
河南安陽湯陰一中將圖書館改造成女生宿舍，裡面擠了116人，引發安全質疑。（視頻截圖）

中國多地政府在疫後頻傳財政困難，如今連為中學蓋宿舍的錢都沒了？開學在即，河南安陽湯陰一中將圖書館改成女生宿舍，裡面擠了116人，「方艙版」宿舍引發安全質疑，被諷教育設施「愈活愈回去了」。當局及校方稱「學校也不願讓學生這樣住」，但「如果縣政府沒有項目蓋宿舍，學校也沒有辦法」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網傳河南安陽湯陰一中，一女生宿舍住了116人。湯陰縣教育局工作人員回應稱，該宿舍是圖書樓改造，樓房消防驗收肯定過關，教育局沒有規定一個宿舍的人數上限，學校這樣安排可能是因為宿舍樓不夠用，「如果縣政府沒有項目蓋宿舍，學校也沒有辦法。」

這一回應引起社會各界的不同聲音和討論。有人認為，學校應該更加注重學生的生活環境和安全問題，不能讓學生們在擁擠的宿舍中生活。同時還發出了新的質疑，學校聲稱沒有錢去蓋新樓，政府還不給撥款。那麼教育經費都花哪去了？

河南安陽湯陰一中將圖書館改造成女生宿舍，裡面擠了116人，引發安全質疑。（取材自...
河南安陽湯陰一中將圖書館改造成女生宿舍，裡面擠了116人，引發安全質疑。（取材自九派新聞）

從網路上曝光的照片來看，房間裡擠滿上下舖的床，床與床之間幾乎都貼在一塊，完全沒有過人的地方；畫面看起來看十分的擁擠。

不少網友擔心該宿舍的安全問題：如果著火了或有疾病傳染，後果不堪設想；消防過關？執行的是圖書樓的消防標準還是宿舍的消防標準？116個小孩住一塊能正常作息麼？混進去一兩個外人能發現麼？

河南安陽湯陰一中將圖書館改造成女生宿舍，裡面擠了116人，引發安全質疑。（取材自...
河南安陽湯陰一中將圖書館改造成女生宿舍，裡面擠了116人，引發安全質疑。（取材自九派新聞）

教育局 河南 圖書館

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