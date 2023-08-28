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中國美女教師因說了句「我們日本」慘遭網暴並被迫辭職

中國新聞組／即時報導
日本排放核汙水近日再次引發中國民間強烈反日浪潮。（路透）
日本排放核汙水近日再次引發中國民間強烈反日浪潮。（路透）

日本核水排海在中國引爆新一波反日浪潮。中國網紅大學教師「相宜」，自稱因在社交平台介紹書籍時說了句「我們日本」慘遭網暴，並被迫從學校辭職。相宜哭著道歉並宣布辭職的影片這兩天在中國網上瘋傳，但卻引來更多網友圍剿。不少人質問：「是什麼感情能讓你把『我們日本』成為口頭禪的？」

相宜在視頻中說，整個事件的起因是她此前在直播中介紹日本書籍時，口誤說了句「我們日本」，導致她近兩年頻繁地被舉報、網暴。

根據網上訊息，相宜8月22日、24日、25日、26日分別發布視頻談及想要從學校辭職一事，很多網友質疑她是想藉此博流量。27日，相宜再次發布道歉影片，但引來更多中國網友砲轟。

中國網友紛紛批評她：「怎麼好意思發視頻」、「親親，這不叫迫害，這叫伸張正義」、「活該，你還有臉哭」、「正常中國人再怎麼口誤，也不會說『我們日本』」、「這種人是精神小鬼子的，我怎麼也說不出『我們日本』」、「她委屈個Ｘ！傷害了我們的愛國情感，我們才應該委屈」。

根據百度百科上的資料，相宜本名張婷，擁有博士學位，畢業於西安建築科技大學，曾是某大學建築工程學院教師，為抖音博主。

面對中國民眾當前反日情緒高漲，日本駐北京大使館日前也在使館日文版頁面發布公告稱，因不能排除發生不測的可能性，提醒在中國的日本公民外出時，不要大聲說日語，並謹言慎行。

來源：聯合新聞網

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