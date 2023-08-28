我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

辭職不再靜悄悄 中國流行大張旗鼓慶祝 海底撈還發紅包

中國新聞組／北京28日電
圖為網友在微博上分享同事「高調慶祝離職」。此為示意圖。（取材自微博）
圖為網友在微博上分享同事「高調慶祝離職」。此為示意圖。（取材自微博）

現在離職已經不再是愁眉苦臉的事情，而是聚在一起慶祝一下，這樣的做法引發法國記者的關注。法國世界報駐上海記者西蒙勒普拉特（Simon Leplâtre）日前發布報導，一名22歲的奔馳汽車公司部門管理辭職後，沒有選擇靜悄悄地離開，而是和朋友們聚在一起慶祝一番，「就像慶祝生日和退休走時一樣的喜慶」。

根據法廣報導，西蒙勒普拉特寫道，在中國，辭職再也不是悄聲的了，當事人會大張旗鼓地告訴朋友或同事，他離職了。一般法國人都很看重生日和退休時搞個隆重的辭別儀式，現在離職變成也像慶祝生日和退休走時一樣的喜慶。

西蒙勒普拉特表示，這些中國年輕人開始尋找就職工作時的意義，再也不想在工作崗位上累垮了自己。

這名在浙江金華市萬銀國際大廈就職的女性化名為Hai Yao，她說自己以前總是買一些奢侈包來緩解工作的壓力，但其實生活中不需要這些名牌包。離職的慶祝照片上還可以看到拉起的橫幅上寫著：「恭喜天哥，終於能收拾東西離開萬銀國際大廈 ; 從此順風順水順財神，朝朝暮暮有男人。」

據報導，Hai Yao特意把自己慶祝辭職的聚會放在小紅書上，慶祝的做法和他們的父輩完全不同。父輩的工作單位表彰的都是些勞模。

西蒙勒普拉特還注意到，海底撈的離職員工會得到公司發的一個大紅包，表示員工離職是因為才華出眾，而非被公司辭退。

退休 小紅書

上一則

搞旺夜經濟 李家超：擬辦系列活動 中秋直到跨年

下一則

民政專員歡送宴惹議 梁振英：浮誇浪費 李家超：觀感負面

延伸閱讀

前進中央 投奔企業 公務員流失 雙北重災區

前進中央 投奔企業 公務員流失 雙北重災區
大英博物館黃金飾品、寶石失竊案 館長引咎宣布辭職

大英博物館黃金飾品、寶石失竊案 館長引咎宣布辭職
賓大校長離職前 獲校方秘密核發370萬元房貸

賓大校長離職前 獲校方秘密核發370萬元房貸
FDA核准輝瑞RSV新疫苗 產婦提前保護新生兒

FDA核准輝瑞RSV新疫苗 產婦提前保護新生兒

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌