辭職不再靜悄悄 中國流行大張旗鼓慶祝 海底撈還發紅包

圖為網友在微博上分享同事「高調慶祝離職」。此為示意圖。（取材自微博）

現在離職已經不再是愁眉苦臉的事情，而是聚在一起慶祝一下，這樣的做法引發法國記者的關注。法國世界報駐上海記者西蒙勒普拉特（Simon Leplâtre）日前發布報導，一名22歲的奔馳汽車公司部門管理辭職後，沒有選擇靜悄悄地離開，而是和朋友們聚在一起慶祝一番，「就像慶祝生日和退休 走時一樣的喜慶」。

根據法廣報導，西蒙勒普拉特寫道，在中國，辭職再也不是悄聲的了，當事人會大張旗鼓地告訴朋友或同事，他離職了。一般法國人都很看重生日和退休時搞個隆重的辭別儀式，現在離職變成也像慶祝生日和退休走時一樣的喜慶。

西蒙勒普拉特表示，這些中國年輕人開始尋找就職工作時的意義，再也不想在工作崗位上累垮了自己。

這名在浙江金華市萬銀國際大廈就職的女性化名為Hai Yao，她說自己以前總是買一些奢侈包來緩解工作的壓力，但其實生活中不需要這些名牌包。離職的慶祝照片上還可以看到拉起的橫幅上寫著：「恭喜天哥，終於能收拾東西離開萬銀國際大廈 ; 從此順風順水順財神，朝朝暮暮有男人。」

據報導，Hai Yao特意把自己慶祝辭職的聚會放在小紅書 上，慶祝的做法和他們的父輩完全不同。父輩的工作單位表彰的都是些勞模。

西蒙勒普拉特還注意到，海底撈的離職員工會得到公司發的一個大紅包，表示員工離職是因為才華出眾，而非被公司辭退。