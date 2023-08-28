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官媒喊話：A股估值已低於2008年水準 黃金滿地

中國新聞組／北京28日電
儘管官方頻頻出手護盤，但A股市場目前仍瀰漫著悲觀情緒。（新華社）
儘管官方頻頻出手護盤，但A股市場目前仍瀰漫著悲觀情緒。（新華社）

儘管中國官方頻頻出手穩定股市，但上證指數日前再度失守3100點，使得市場情緒跌至新冰點。官媒證券時報信心喊話指出，表示如今悲觀情緒蔓延，投資人「不要被負面新聞牽著鼻子走」，中國A股估值已低於2008年的水準。

證券時報報導，就A股來說，當前估值已經到了低位，股息率超過3%的個股有450餘家，這些高股息率公司市值合計近人民幣20兆元(約2.7兆美元)，它們構築了A股堅實的防禦底線，在分紅和回購不斷加大力度的背景下，A股整體向下空間有限。

從基本面來看，股息率3%外加上市公司自己的成長性，使這些公司的價值已具有吸引力，若股市進一步下跌，這些公司對資金的吸引力有可能將進一步提升。

統計顯示，A股當前的估值已經低於2008年1664點時的水準。當前上證指數的動態本益比為11倍，而2008年10月28日上證指數1664點時的動態本益比則為13倍。據悉，當前滬深300的動態本益比為10.8倍，而在上證指數1664點時動態本益比則為12.8倍。

報導也分析，A股估值目前處於低位，當前的股息率也充滿吸引力。而A股上市公司加大分紅和回購的力度仍在發展當中，將進一步增強A股的吸引力。

報導稱，現階段中國A股出現了一批高股息率、低估值、高淨資產收益率的「白馬公司」，出現了諸多不僅淨資產收益率高於15%，且本益比低於十倍的優質公司。

文章呼籲，投資人「不要被負面新聞牽著鼻子走」，有投資人擔憂A股有「系統性風險」，但所謂「系統性風險」在價值型投資人眼中，正是「黃金滿地的感覺」。

另，紅星資本局指出，8月18日，中國證監會推出包括六大措施等一系列「利好」政策，但市場信心仍然不足。除政策面利多外，在近期A股市場調整、估值偏低的情況下，多家上市公司也努力出手回購護盤，提振投資者信心。但仍有不少投資者擔憂A股存在「系統性風險」。

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